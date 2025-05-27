https://ria.ru/20250527/gosduma-2019449325.html

В Госдуме прокомментировали угрозы Зеленского об ударах по России

В Госдуме прокомментировали угрозы Зеленского об ударах по России - РИА Новости, 27.05.2025

В Госдуме прокомментировали угрозы Зеленского об ударах по России

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, охарактеризовал угрозы Владимира Зеленского об ударах по территории России... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T23:35:00+03:00

2025-05-27T23:35:00+03:00

2025-05-27T23:32:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, охарактеризовал угрозы Владимира Зеленского об ударах по территории России фразой "Остапа понесло". Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина готовит в ближайшее время и новые договоренности с партнерами в Европе для инвестиций в украинское производство. В частности, речь идет прежде всего о производстве беспилотного и дальнобойного элемента, ударных дронах, перехватчиках, крылатых ракетах и украинской баллистике, "Остапа понесло" - конечно можно врать украинскому народу про военные успехи, но тут уже хозяин Банковой берег из виду потерял. Конечно, мы всегда принимаем к сведению все угрозы Зеленского, это уже неизбежное зло, но и оно все равно закончится", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, если слушать Зеленского, то выходит, что Россия уже существовать перестала под украинскими ударами. "А мы вот живем и здравствуем, и даже наступаем", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250527/zelenskiy-2019285214.html

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россия, владимир зеленский, дмитрий белик, госдума рф