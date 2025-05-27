Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме напомнили Мерцу, что Искандер быстрее, чем ракета Taurus - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/gosduma-2019236763.html
В Госдуме напомнили Мерцу, что Искандер быстрее, чем ракета Taurus
В Госдуме напомнили Мерцу, что Искандер быстрее, чем ракета Taurus - РИА Новости, 27.05.2025
В Госдуме напомнили Мерцу, что Искандер быстрее, чем ракета Taurus
Ракета "Искандер" может долететь до Берлина быстрее, чем немецкие ракеты Taurus до городов РФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T01:59:00+03:00
2025-05-27T01:59:00+03:00
россия
украина
германия
фридрих мерц
леонид ивлев
борис писториус
госдума рф
ard
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948164145_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b9f227d4927536223e747600b1b1ffb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Ракета "Искандер" может долететь до Берлина быстрее, чем немецкие ракеты Taurus до городов РФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений в применении ракет для Украины. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. По словам Ивлева, Мерц забывает о возможности России сполна ответить на любую агрессию и угрозу своей национальной безопасности. "Мерц, видимо, не знает, что от Калининградского оборонительного района до Берлина "Искандер", к примеру, долетит намного быстрее", - сказал депутат. Депутат также выразил сомнения, что западные ракеты долетят до целей в России, а не будут гарантировано сбиты на подлете. Кроме того, он считает, что атака Киева может усугубить положение самой Украины. "Эта ситуация до безысходности усугубит участь киевского режима, при которой нужны уже не переговоры, а исключительно капитуляция", - сказал Ивлев агентству. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250511/merts-2016386047.html
https://ria.ru/20250526/frg-2019221485.html
https://ria.ru/20250527/zaharova-2019236353.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948164145_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_589f0f4280fc8261127770da664248cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, германия, фридрих мерц, леонид ивлев, борис писториус, госдума рф, ard, нато, в мире
Россия, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Леонид Ивлев, Борис Писториус, Госдума РФ, ARD, НАТО, В мире
В Госдуме напомнили Мерцу, что Искандер быстрее, чем ракета Taurus

Депутат Ивлев: Искандер может долететь до Берлина быстрее, чем Taurus до России

© РИА НовостиПроцесс заряжания ракетного комплекса "Искандер"
Процесс заряжания ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости
Процесс заряжания ракетного комплекса "Искандер". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Ракета "Искандер" может долететь до Берлина быстрее, чем немецкие ракеты Taurus до городов РФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений в применении ракет для Украины.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Госдуме выступили с предостережением для Мерца
11 мая, 21:02
По словам Ивлева, Мерц забывает о возможности России сполна ответить на любую агрессию и угрозу своей национальной безопасности.
"Мерц, видимо, не знает, что от Калининградского оборонительного района до Берлина "Искандер", к примеру, долетит намного быстрее", - сказал депутат.
Депутат также выразил сомнения, что западные ракеты долетят до целей в России, а не будут гарантировано сбиты на подлете. Кроме того, он считает, что атака Киева может усугубить положение самой Украины.
"Эта ситуация до безысходности усугубит участь киевского режима, при которой нужны уже не переговоры, а исключительно капитуляция", - сказал Ивлев агентству.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Немецкий депутат выступил против решения Мерца по поставкам оружия Украине
Вчера, 21:36
В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Захарова пошутила в ответ на заявление Мерца о поставках оружия Украине
01:47
 
РоссияУкраинаГерманияФридрих МерцЛеонид ИвлевБорис ПисториусГосдума РФARDНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала