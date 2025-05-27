https://ria.ru/20250527/gosduma-2019236763.html

В Госдуме напомнили Мерцу, что Искандер быстрее, чем ракета Taurus

В Госдуме напомнили Мерцу, что Искандер быстрее, чем ракета Taurus - РИА Новости, 27.05.2025

В Госдуме напомнили Мерцу, что Искандер быстрее, чем ракета Taurus

Ракета "Искандер" может долететь до Берлина быстрее, чем немецкие ракеты Taurus до городов РФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T01:59:00+03:00

2025-05-27T01:59:00+03:00

2025-05-27T01:59:00+03:00

россия

украина

германия

фридрих мерц

леонид ивлев

борис писториус

госдума рф

ard

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948164145_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b9f227d4927536223e747600b1b1ffb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Ракета "Искандер" может долететь до Берлина быстрее, чем немецкие ракеты Taurus до городов РФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений в применении ракет для Украины. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. По словам Ивлева, Мерц забывает о возможности России сполна ответить на любую агрессию и угрозу своей национальной безопасности. "Мерц, видимо, не знает, что от Калининградского оборонительного района до Берлина "Искандер", к примеру, долетит намного быстрее", - сказал депутат. Депутат также выразил сомнения, что западные ракеты долетят до целей в России, а не будут гарантировано сбиты на подлете. Кроме того, он считает, что атака Киева может усугубить положение самой Украины. "Эта ситуация до безысходности усугубит участь киевского режима, при которой нужны уже не переговоры, а исключительно капитуляция", - сказал Ивлев агентству. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250511/merts-2016386047.html

https://ria.ru/20250526/frg-2019221485.html

https://ria.ru/20250527/zaharova-2019236353.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, германия, фридрих мерц, леонид ивлев, борис писториус, госдума рф, ard, нато, в мире