В Госдуме напомнили Мерцу, что Искандер быстрее, чем ракета Taurus
Депутат Ивлев: Искандер может долететь до Берлина быстрее, чем Taurus до России
Процесс заряжания ракетного комплекса "Искандер". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Ракета "Искандер" может долететь до Берлина быстрее, чем немецкие ракеты Taurus до городов РФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений в применении ракет для Украины.
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По словам Ивлева, Мерц забывает о возможности России сполна ответить на любую агрессию и угрозу своей национальной безопасности.
"Мерц, видимо, не знает, что от Калининградского оборонительного района до Берлина "Искандер", к примеру, долетит намного быстрее", - сказал депутат.
Депутат также выразил сомнения, что западные ракеты долетят до целей в России, а не будут гарантировано сбиты на подлете. Кроме того, он считает, что атака Киева может усугубить положение самой Украины.
"Эта ситуация до безысходности усугубит участь киевского режима, при которой нужны уже не переговоры, а исключительно капитуляция", - сказал Ивлев агентству.
В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.