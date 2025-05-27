Рейтинг@Mail.ru
ГД приняла закон, защищающий работников от необоснованного снижения премий - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/gosduma--2019315479.html
ГД приняла закон, защищающий работников от необоснованного снижения премий
ГД приняла закон, защищающий работников от необоснованного снижения премий - РИА Новости, 27.05.2025
ГД приняла закон, защищающий работников от необоснованного снижения премий
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается защитить работников, которые получили... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:02:00+03:00
2025-05-27T13:02:00+03:00
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается защитить работников, которые получили дисциплинарное взыскание, от необоснованного снижения премий. Согласно принятому закону, при установлении систем премирования в трудовых договорах и локальных актах работодатель обязан чётко прописывать виды, размеры, условия и сроки выплаты премий, в том числе учитывать качество и продолжительность труда, а также наличие дисциплинарных взысканий. Законом ограничивается снижение премии за нарушение трудовой дисциплины. Работодатель вправе уменьшить премии только за тот период, в котором было применено взыскание, и только по тем премиям, которые начисляются за этот же период. Причём общее снижение зарплаты из-за этого не может превышать 20% в месяц. Закон не ограничивает право работодателя применять дисциплинарные меры (замечание, выговор, увольнение), но не позволяет использовать взыскания как повод для произвольного уменьшения всех выплат, включая заработанные премии, например, за выполнение платных услуг. Кроме того, обновлены нормы о режиме работы и отдыха для работников с особым графиком, правила совместительства для педагогов, медиков и работников культуры, а также нормы труда несовершеннолетних и работы за границей. Все новые правила должны приниматься с учётом мнения Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
https://ria.ru/20250407/gosduma-2009721393.html
https://ria.ru/20241220/uvolnenie-1990297357.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
ГД приняла закон, защищающий работников от необоснованного снижения премий

Госдума приняла закон, защищающий работников от необоснованного снижения премий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается защитить работников, которые получили дисциплинарное взыскание, от необоснованного снижения премий.
Согласно принятому закону, при установлении систем премирования в трудовых договорах и локальных актах работодатель обязан чётко прописывать виды, размеры, условия и сроки выплаты премий, в том числе учитывать качество и продолжительность труда, а также наличие дисциплинарных взысканий.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Госдуме рассказали, как работнику получить дополнительный день отдыха
7 апреля, 02:19
Законом ограничивается снижение премии за нарушение трудовой дисциплины. Работодатель вправе уменьшить премии только за тот период, в котором было применено взыскание, и только по тем премиям, которые начисляются за этот же период. Причём общее снижение зарплаты из-за этого не может превышать 20% в месяц.
Закон не ограничивает право работодателя применять дисциплинарные меры (замечание, выговор, увольнение), но не позволяет использовать взыскания как повод для произвольного уменьшения всех выплат, включая заработанные премии, например, за выполнение платных услуг.
Кроме того, обновлены нормы о режиме работы и отдыха для работников с особым графиком, правила совместительства для педагогов, медиков и работников культуры, а также нормы труда несовершеннолетних и работы за границей. Все новые правила должны приниматься с учётом мнения Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Договор - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Депутат Госдумы рассказала, когда работника могут уволить без его согласия
20 декабря 2024, 03:19
 
Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала