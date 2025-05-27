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В Госдепе прокомментировали слова Трампа об урегулировании на Украине - РИА Новости, 27.05.2025
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22:30 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/gosdep-2019446435.html
В Госдепе прокомментировали слова Трампа об урегулировании на Украине
В Госдепе прокомментировали слова Трампа об урегулировании на Украине - РИА Новости, 27.05.2025
В Госдепе прокомментировали слова Трампа об урегулировании на Украине
Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что слова президента США Дональда Трампа об украинском урегулировании являются не проявлением эмоций, а... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T22:30:00+03:00
2025-05-27T22:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что слова президента США Дональда Трампа об украинском урегулировании являются не проявлением эмоций, а отражают его заинтересованность в разрешении ситуации. "Я не буду обсуждать эмоции президента, но одна из причин, по которой его выбрали, это открытость. Он делает что-то, о чем страстно беспокоится. Он знает, чего хочет достичь. Он унаследовал мир в огне, и привержен тому, чтобы остановить эти вещи. Его заявления об этом отражают личную заинтересованность в природе того, что происходит", - сказала Брюс на брифинге. По ее словам, Трамп был "оптимистичен" в контексте урегулирования на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее связал высказывания президента США, сделанные после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины, с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что РФ принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства. Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили во вторник в Минобороны РФ. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019331997.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Госдепе прокомментировали слова Трампа об урегулировании на Украине

Госдеп: слова Трампа о украинском урегулировании отражают его заинтересованность

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что слова президента США Дональда Трампа об украинском урегулировании являются не проявлением эмоций, а отражают его заинтересованность в разрешении ситуации.
"Я не буду обсуждать эмоции президента, но одна из причин, по которой его выбрали, это открытость. Он делает что-то, о чем страстно беспокоится. Он знает, чего хочет достичь. Он унаследовал мир в огне, и привержен тому, чтобы остановить эти вещи. Его заявления об этом отражают личную заинтересованность в природе того, что происходит", - сказала Брюс на брифинге.
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По ее словам, Трамп был "оптимистичен" в контексте урегулирования на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее связал высказывания президента США, сделанные после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины, с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что РФ принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.
Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили во вторник в Минобороны РФ. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны.
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