В Госдепе прокомментировали слова Трампа об урегулировании на Украине
Госдеп: слова Трампа о украинском урегулировании отражают его заинтересованность
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что слова президента США Дональда Трампа об украинском урегулировании являются не проявлением эмоций, а отражают его заинтересованность в разрешении ситуации.
"Я не буду обсуждать эмоции президента, но одна из причин, по которой его выбрали, это открытость. Он делает что-то, о чем страстно беспокоится. Он знает, чего хочет достичь. Он унаследовал мир в огне, и привержен тому, чтобы остановить эти вещи. Его заявления об этом отражают личную заинтересованность в природе того, что происходит", - сказала Брюс на брифинге.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее связал высказывания президента США, сделанные после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины, с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что РФ принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.
Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили во вторник в Минобороны РФ. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны.