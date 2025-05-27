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В Госдепе прокомментировали слова Трампа о России - РИА Новости, 27.05.2025
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22:02 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/gosdep-2019444780.html
В Госдепе прокомментировали слова Трампа о России
В Госдепе прокомментировали слова Трампа о России - РИА Новости, 27.05.2025
В Госдепе прокомментировали слова Трампа о России
Последние заявления президента США Дональда Трампа о России не стоит рассматривать как разочарование американского лидера, заявила официальный представитель... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T22:02:00+03:00
2025-05-27T22:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Последние заявления президента США Дональда Трампа о России не стоит рассматривать как разочарование американского лидера, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. Ранее во вторник Трамп резко высказался в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем" и что если бы не он, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя эти слова Трампа, заявил, что знает только одну действительно плохую вещь, и это Третья мировая война, а также надеется, что Трамп понимает это. "Я бы не назвала это разочарованием. Это заявление человека, который руководит мирными усилиями в стольких разных регионах. Он ясно дает понять и абсолютно открыт о своем мнении. Думаю, России следует серьезно к этому относиться, американцы точно так относятся", - сказала Брюс. На вопрос, могут ли США пересмотреть свои действия в отношении РФ, Брюс заявила, что у Трампа "много инструментов, чтобы обеспечить то, чтобы нашу позицию учитывали, и они могут быть использованы, чтобы повлиять" на ситуацию. Американский лидер ранее заявлял в ходе общения с репортерами на пути в Вашингтон, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее связал высказывания президента США, сделанные после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины, с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что РФ принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства. Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявляли в Минобороны РФ. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20250527/peskov-2019403435.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий медведев, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков
В Госдепе прокомментировали слова Трампа о России

Госдеп: слова Трампа о России не стоит рассматривать как разочарование

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Последние заявления президента США Дональда Трампа о России не стоит рассматривать как разочарование американского лидера, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
Ранее во вторник Трамп резко высказался в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем" и что если бы не он, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя эти слова Трампа, заявил, что знает только одну действительно плохую вещь, и это Третья мировая война, а также надеется, что Трамп понимает это.
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"Я бы не назвала это разочарованием. Это заявление человека, который руководит мирными усилиями в стольких разных регионах. Он ясно дает понять и абсолютно открыт о своем мнении. Думаю, России следует серьезно к этому относиться, американцы точно так относятся", - сказала Брюс.
На вопрос, могут ли США пересмотреть свои действия в отношении РФ, Брюс заявила, что у Трампа "много инструментов, чтобы обеспечить то, чтобы нашу позицию учитывали, и они могут быть использованы, чтобы повлиять" на ситуацию.
Американский лидер ранее заявлял в ходе общения с репортерами на пути в Вашингтон, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее связал высказывания президента США, сделанные после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины, с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что РФ принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.
Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявляли в Минобороны РФ. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны.
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В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий МедведевДмитрий Песков
 
 
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