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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.05.2025
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения центре Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:37:00+03:00
2025-05-27T16:37:00+03:00
2025-05-27T16:37:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения центре Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооружённой агрессии в центре Горловки ранен мирный житель", - написал он. Ранее во вторник Приходько сообщал, что при обстреле Никитовского района пострадал один человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле центра Горловки ВСУ пострадал мирный житель