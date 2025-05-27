https://ria.ru/20250527/gorlovka-2019355806.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.05.2025

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в результате артиллерийского обстрела поселка в Горловке украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:31:00+03:00

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2025-05-27T15:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате артиллерийского обстрела поселка в Горловке украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. "В результате артобстрела поселка шахты имени Ю. А. Гагарина с позиций украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в своем Telegram-канале, что во вторник в 10.00 мск украинские войска выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250429/vsu-2014198779.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол