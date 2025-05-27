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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.05.2025
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате артиллерийского обстрела поселка в Горловке украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:31:00+03:00
2025-05-27T15:31:00+03:00
2025-05-27T15:31:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате артиллерийского обстрела поселка в Горловке украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. "В результате артобстрела поселка шахты имени Ю. А. Гагарина с позиций украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в своем Telegram-канале, что во вторник в 10.00 мск украинские войска выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250429/vsu-2014198779.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ