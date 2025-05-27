https://ria.ru/20250527/geroy-2019257396.html

Бойца, три месяца проведшего в окружении, представили к званию Героя России

Бойца, три месяца проведшего в окружении, представили к званию Героя России - РИА Новости, 27.05.2025

Бойца, три месяца проведшего в окружении, представили к званию Героя России

Восемнадцатилетний боец из Бурятии с позывным "Росомаха", который провел более 3 месяцев один во вражеском окружении в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:01:00+03:00

2025-05-27T09:01:00+03:00

2025-05-27T09:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

республика бурятия

россия

вооруженные силы рф

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УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. Восемнадцатилетний боец из Бурятии с позывным "Росомаха", который провел более 3 месяцев один во вражеском окружении в зоне специальной военной операции, представлен к званию Героя России, сообщила пресс-служба правительства республики. "Восемнадцатилетний боец из Бурятии с позывным "Росомаха", который провел более 3 месяцев один во вражеском окружении, снова на передовой. Он выполняет боевые задачи в составе штурмовой бригады... Росомаха представлен к званию Героя России", - говорится в сообщении. По словам пресс-службы, в конце ноября 2024 года боец выполнял задание и оказался в тылу противника. Он не смог самостоятельно прорваться к своему подразделению, но координировал артиллерийские удары по украинским боевикам, вызывая огонь на себя. "Благодаря его действиям штурмовые бригады смогли продвинуться вперед, оттесняя врага дальше от границ России. Выбраться к российским позициям "Росомаха" смог только в марте 2025 года", - отметили в пресс-службе. После завершения специальной военной операции боец планирует продолжить службу в Вооруженных силах России, подчеркнули в пресс-службе правительства Бурятии.

https://ria.ru/20241201/geroy-1986735619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, республика бурятия, россия, вооруженные силы рф