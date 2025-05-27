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Бойца, три месяца проведшего в окружении, представили к званию Героя России - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:01 27.05.2025 (обновлено: 09:13 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/geroy-2019257396.html
Бойца, три месяца проведшего в окружении, представили к званию Героя России
Бойца, три месяца проведшего в окружении, представили к званию Героя России - РИА Новости, 27.05.2025
Бойца, три месяца проведшего в окружении, представили к званию Героя России
Восемнадцатилетний боец из Бурятии с позывным "Росомаха", который провел более 3 месяцев один во вражеском окружении в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:01:00+03:00
2025-05-27T09:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика бурятия
россия
вооруженные силы рф
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УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. Восемнадцатилетний боец из Бурятии с позывным "Росомаха", который провел более 3 месяцев один во вражеском окружении в зоне специальной военной операции, представлен к званию Героя России, сообщила пресс-служба правительства республики. "Восемнадцатилетний боец из Бурятии с позывным "Росомаха", который провел более 3 месяцев один во вражеском окружении, снова на передовой. Он выполняет боевые задачи в составе штурмовой бригады... Росомаха представлен к званию Героя России", - говорится в сообщении. По словам пресс-службы, в конце ноября 2024 года боец выполнял задание и оказался в тылу противника. Он не смог самостоятельно прорваться к своему подразделению, но координировал артиллерийские удары по украинским боевикам, вызывая огонь на себя. "Благодаря его действиям штурмовые бригады смогли продвинуться вперед, оттесняя врага дальше от границ России. Выбраться к российским позициям "Росомаха" смог только в марте 2025 года", - отметили в пресс-службе. После завершения специальной военной операции боец планирует продолжить службу в Вооруженных силах России, подчеркнули в пресс-службе правительства Бурятии.
https://ria.ru/20241201/geroy-1986735619.html
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безопасность, республика бурятия, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Бурятия, Россия, Вооруженные силы РФ
Бойца, три месяца проведшего в окружении, представили к званию Героя России

Бойца из Бурятии с позывным "Росомаха" представили к званию Героя России

© Фото : Правительство Бурятии/TelegramБоец из Бурятии с позывным "Росомаха"
Боец из Бурятии с позывным Росомаха - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Правительство Бурятии/Telegram
Боец из Бурятии с позывным "Росомаха"
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УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. Восемнадцатилетний боец из Бурятии с позывным "Росомаха", который провел более 3 месяцев один во вражеском окружении в зоне специальной военной операции, представлен к званию Героя России, сообщила пресс-служба правительства республики.
«
"Восемнадцатилетний боец из Бурятии с позывным "Росомаха", который провел более 3 месяцев один во вражеском окружении, снова на передовой. Он выполняет боевые задачи в составе штурмовой бригады... Росомаха представлен к званию Героя России", - говорится в сообщении.
По словам пресс-службы, в конце ноября 2024 года боец выполнял задание и оказался в тылу противника. Он не смог самостоятельно прорваться к своему подразделению, но координировал артиллерийские удары по украинским боевикам, вызывая огонь на себя.
"Благодаря его действиям штурмовые бригады смогли продвинуться вперед, оттесняя врага дальше от границ России. Выбраться к российским позициям "Росомаха" смог только в марте 2025 года", - отметили в пресс-службе.
После завершения специальной военной операции боец планирует продолжить службу в Вооруженных силах России, подчеркнули в пресс-службе правительства Бурятии.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика БурятияРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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