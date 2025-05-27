https://ria.ru/20250527/germaniya-2019446578.html

"Сумасшедший": во Франции пришли в ужас из-за действий Германии

"Сумасшедший": во Франции пришли в ужас из-за действий Германии - РИА Новости, 27.05.2025

"Сумасшедший": во Франции пришли в ужас из-за действий Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц ведет себя опасно, требуя санкций против европейских стран, отказавшихся от войны с Россией, заявил французский политик, лидер... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T22:30:00+03:00

2025-05-27T22:30:00+03:00

2025-05-27T22:30:00+03:00

в мире

германия

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фридрих мерц

евросоюз

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц ведет себя опасно, требуя санкций против европейских стран, отказавшихся от войны с Россией, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Новый канцлер Германии Мерц действительно сумасшедший и опасный! Он только что потребовал санкций против Словакии и Венгрии, которые не имеют права отклоняться от европейского пути, отказываясь от противостояния России!", — возмутился он.Политик отметил, что немецкий канцлер хочет полностью милитаризовать свою страну и двигаться к войне, что сделает Германию реальной опасностью для европейского континента и мира.В начале месяца Мерц в интервью WDR на вопрос о странах, посетивших вопреки позиции ЕС Москву на 9 мая заявил, что ЕС не сможет избежать конфликта с Венгрией и Словакией, если они продолжат придерживаться нынешнего курса внесения вето против общеевропейских инициатив. В качестве "механизма воздействия" на две эти страны Мерц назвал, среди прочего, приостановку финансирования из средств ЕС.В понедельник канцлер Германии заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории России. Во вторник Мерц отметил, что это решение было принято еще несколько месяцев назад.

https://ria.ru/20250527/germaniya-2019357274.html

https://ria.ru/20250527/fitso-2019264119.html

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в мире, германия, россия, франция, фридрих мерц, евросоюз