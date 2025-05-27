https://ria.ru/20250527/germaniya-2019446578.html
"Сумасшедший": во Франции пришли в ужас из-за действий Германии
"Сумасшедший": во Франции пришли в ужас из-за действий Германии - РИА Новости, 27.05.2025
"Сумасшедший": во Франции пришли в ужас из-за действий Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц ведет себя опасно, требуя санкций против европейских стран, отказавшихся от войны с Россией, заявил французский политик, лидер... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T22:30:00+03:00
2025-05-27T22:30:00+03:00
2025-05-27T22:30:00+03:00
в мире
германия
россия
франция
фридрих мерц
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц ведет себя опасно, требуя санкций против европейских стран, отказавшихся от войны с Россией, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Новый канцлер Германии Мерц действительно сумасшедший и опасный! Он только что потребовал санкций против Словакии и Венгрии, которые не имеют права отклоняться от европейского пути, отказываясь от противостояния России!", — возмутился он.Политик отметил, что немецкий канцлер хочет полностью милитаризовать свою страну и двигаться к войне, что сделает Германию реальной опасностью для европейского континента и мира.В начале месяца Мерц в интервью WDR на вопрос о странах, посетивших вопреки позиции ЕС Москву на 9 мая заявил, что ЕС не сможет избежать конфликта с Венгрией и Словакией, если они продолжат придерживаться нынешнего курса внесения вето против общеевропейских инициатив. В качестве "механизма воздействия" на две эти страны Мерц назвал, среди прочего, приостановку финансирования из средств ЕС.В понедельник канцлер Германии заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории России. Во вторник Мерц отметил, что это решение было принято еще несколько месяцев назад.
https://ria.ru/20250527/germaniya-2019357274.html
https://ria.ru/20250527/fitso-2019264119.html
германия
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, франция, фридрих мерц, евросоюз
В мире, Германия, Россия, Франция, Фридрих Мерц, Евросоюз
"Сумасшедший": во Франции пришли в ужас из-за действий Германии
Филиппо: политика Мерца представляет опасность для Европы и всего мира