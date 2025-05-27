"Хочет войны": на Западе сделали резкое заявление о Германии
Кошкович: Германия жаждет продолжения войны на Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Немецкий канцлер Фридрих Мерц хочет продолжения и эскалации конфликта на Украине, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Берлин хочет войны", — написал он в ответ на слова Мерца о том, что европейские страны должны готовиться к продолжению конфликта в течение очень долгого времени.
В понедельник Мерц заявил, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине — Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
В середине апреля канцлер ФРГ допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. Тем не менее чуть позднее он заявил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ дальнобойное оружие, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Тогда же политик отметил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.