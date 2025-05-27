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Госдума ввела наказание за управление транспортом под воздействием лекарств
Госдума ввела наказание за управление транспортом под воздействием лекарств - РИА Новости, 27.05.2025
Госдума ввела наказание за управление транспортом под воздействием лекарств
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект правительства, которым вводится административное наказание за управление транспортом под... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:20:00+03:00
2025-05-27T16:20:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект правительства, которым вводится административное наказание за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. Законопроектом предлагается внести изменения в примечание к статье 12.8 КоАП. Устанавливается, что административная ответственность будет наступать в случае наличия в организме новых потенциально опасных психоактивных веществ, одурманивающих веществ, а равно в случае, когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме лица обнаружились вещества, входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам, и установлена совокупность клинических признаков опьянения, возникших вследствие употребления вызывающих опьянение веществ. Согласно законопроекту, перечень входящих в состав лекарственных препаратов веществ, ухудшающих внимание и реакцию человека, наличие которых определяется в ходе медицинского освидетельствования, устанавливается правительством РФ.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума ввела наказание за управление транспортом под воздействием лекарств
ГД одобрила проект о штрафах за управление транспортом под воздействием лекарств
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект правительства, которым вводится административное наказание за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание.
Законопроектом предлагается внести изменения в примечание к статье 12.8 КоАП.
Устанавливается, что административная ответственность будет наступать в случае наличия в организме новых потенциально опасных психоактивных веществ, одурманивающих веществ, а равно в случае, когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме лица обнаружились вещества, входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам, и установлена совокупность клинических признаков опьянения, возникших вследствие употребления вызывающих опьянение веществ.
Согласно законопроекту, перечень входящих в состав лекарственных препаратов веществ, ухудшающих внимание и реакцию человека, наличие которых определяется в ходе медицинского освидетельствования, устанавливается правительством РФ
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