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Суд признал законным заочный арест блогера Гасанова - РИА Новости, 27.05.2025
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17:35 27.05.2025 (обновлено: 17:37 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/gasanov-2019401124.html
Суд признал законным заочный арест блогера Гасанова
Суд признал законным заочный арест блогера Гасанова - РИА Новости, 27.05.2025
Суд признал законным заочный арест блогера Гасанова
Мосгорсуд признал законным заочный арест блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании 20 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:35:00+03:00
2025-05-27T17:37:00+03:00
происшествия
московский городской суд
россия
гусейн гасанов
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании 20 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Чертановского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья.Как заявила в суде защита Гасанова, блогера не извещали должным образом о возбуждении дела, а также о заседании, в ходе которого решался вопрос об избрании ему меры пресечения."Это основание для отмены постановления суда", - заявил один из адвокатов.Другой адвокат подчеркнул, что дело в отношении Гасанова возбудили в январе, блогер до конца февраля находился в РФ, однако о деле не знал и покинул Россию без каких-либо намерений избежать ответственности.Прокурор, в свою очередь, просил оставить решение суда первой инстанции в силе.Чертановский суд Москвы в конце апреля заочно арестовал блогера на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, также он объявлен в международный розыск.Дело возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Гасанову заочно предъявлено обвинение.По версии следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного пользования деньгами он легализовал из них более 20 миллионов рублей путем финансовых операций.Федеральная налоговая служба России в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей – помещение площадью 123,8 квадратных метра в 1-м Красногвардейском проезде с начальной ценой 70 миллионов рублей, автомобили Chevrolet Tahoe (начальная цена 7 миллионов рублей) и Rolls-Royce Cullinan (35 миллионов рублей). В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.
https://ria.ru/20250519/arest-2017858817.html
https://ria.ru/20250519/sobchak--2017797860.html
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происшествия, московский городской суд, россия, гусейн гасанов, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Московский городской суд, Россия, Гусейн Гасанов, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд признал законным заочный арест блогера Гасанова

Суд признал законным заочный арест Гасанова по делу об отмывании 20 млн рублей

CC BY-SA 4.0 / Gadagasu / Блогер Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Gadagasu /
Блогер Гусейн Гасанов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании 20 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Чертановского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья.
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Как заявила в суде защита Гасанова, блогера не извещали должным образом о возбуждении дела, а также о заседании, в ходе которого решался вопрос об избрании ему меры пресечения.
"Это основание для отмены постановления суда", - заявил один из адвокатов.
Другой адвокат подчеркнул, что дело в отношении Гасанова возбудили в январе, блогер до конца февраля находился в РФ, однако о деле не знал и покинул Россию без каких-либо намерений избежать ответственности.
Прокурор, в свою очередь, просил оставить решение суда первой инстанции в силе.
Чертановский суд Москвы в конце апреля заочно арестовал блогера на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, также он объявлен в международный розыск.
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Дело возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Гасанову заочно предъявлено обвинение.
По версии следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного пользования деньгами он легализовал из них более 20 миллионов рублей путем финансовых операций.
Федеральная налоговая служба России в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.
В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей – помещение площадью 123,8 квадратных метра в 1-м Красногвардейском проезде с начальной ценой 70 миллионов рублей, автомобили Chevrolet Tahoe (начальная цена 7 миллионов рублей) и Rolls-Royce Cullinan (35 миллионов рублей). В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.
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ПроисшествияМосковский городской судРоссияГусейн ГасановЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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