Суд признал законным заочный арест блогера Гасанова
Суд признал законным заочный арест Гасанова по делу об отмывании 20 млн рублей
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Блогер Гусейн Гасанов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании 20 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Чертановского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья.
Как заявила в суде защита Гасанова, блогера не извещали должным образом о возбуждении дела, а также о заседании, в ходе которого решался вопрос об избрании ему меры пресечения.
"Это основание для отмены постановления суда", - заявил один из адвокатов.
Другой адвокат подчеркнул, что дело в отношении Гасанова возбудили в январе, блогер до конца февраля находился в РФ, однако о деле не знал и покинул Россию без каких-либо намерений избежать ответственности.
Прокурор, в свою очередь, просил оставить решение суда первой инстанции в силе.
Чертановский суд Москвы в конце апреля заочно арестовал блогера на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, также он объявлен в международный розыск.
Дело возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Гасанову заочно предъявлено обвинение.
По версии следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного пользования деньгами он легализовал из них более 20 миллионов рублей путем финансовых операций.
Федеральная налоговая служба России в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.
В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей – помещение площадью 123,8 квадратных метра в 1-м Красногвардейском проезде с начальной ценой 70 миллионов рублей, автомобили Chevrolet Tahoe (начальная цена 7 миллионов рублей) и Rolls-Royce Cullinan (35 миллионов рублей). В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.