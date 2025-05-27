https://ria.ru/20250527/gasanov-2019401124.html

Суд признал законным заочный арест блогера Гасанова

Суд признал законным заочный арест блогера Гасанова - РИА Новости, 27.05.2025

Суд признал законным заочный арест блогера Гасанова

Мосгорсуд признал законным заочный арест блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании 20 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:35:00+03:00

2025-05-27T17:35:00+03:00

2025-05-27T17:37:00+03:00

происшествия

московский городской суд

россия

гусейн гасанов

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании 20 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Чертановского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья.Как заявила в суде защита Гасанова, блогера не извещали должным образом о возбуждении дела, а также о заседании, в ходе которого решался вопрос об избрании ему меры пресечения."Это основание для отмены постановления суда", - заявил один из адвокатов.Другой адвокат подчеркнул, что дело в отношении Гасанова возбудили в январе, блогер до конца февраля находился в РФ, однако о деле не знал и покинул Россию без каких-либо намерений избежать ответственности.Прокурор, в свою очередь, просил оставить решение суда первой инстанции в силе.Чертановский суд Москвы в конце апреля заочно арестовал блогера на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, также он объявлен в международный розыск.Дело возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Гасанову заочно предъявлено обвинение.По версии следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного пользования деньгами он легализовал из них более 20 миллионов рублей путем финансовых операций.Федеральная налоговая служба России в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей – помещение площадью 123,8 квадратных метра в 1-м Красногвардейском проезде с начальной ценой 70 миллионов рублей, автомобили Chevrolet Tahoe (начальная цена 7 миллионов рублей) и Rolls-Royce Cullinan (35 миллионов рублей). В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.

https://ria.ru/20250519/arest-2017858817.html

https://ria.ru/20250519/sobchak--2017797860.html

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происшествия, московский городской суд, россия, гусейн гасанов, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, федеральная налоговая служба (фнс россии)