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Посол России в Кишиневе оценил ситуацию с Гагаузией - РИА Новости, 27.05.2025
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07:30 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/gagauziya-2019251454.html
Посол России в Кишиневе оценил ситуацию с Гагаузией
Посол России в Кишиневе оценил ситуацию с Гагаузией - РИА Новости, 27.05.2025
Посол России в Кишиневе оценил ситуацию с Гагаузией
Нарушение закона об особом статусе Гагаузии создаст риски для стабильности самой Молдавии, отметил в интервью РИА Новости посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T07:30:00+03:00
2025-05-27T07:30:00+03:00
молдавия
олег озеров
евгения гуцул
московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
россия
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Нарушение закона об особом статусе Гагаузии создаст риски для стабильности самой Молдавии, отметил в интервью РИА Новости посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. Глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Позже суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. "Ситуация, которая возникла сейчас с башканом (главой - ред.) Гагаузии, не может нас не беспокоить. Мы рассчитываем на то, что все-таки будет найден разумный и юридически выверенный выход из этой ситуации, который позволит сохранить ту политическую конструкцию, которая не так просто вырабатывалась в Молдавии. Те законы, в том числе закон 1994 года об особом статусе Гагаузии, тоже были результатом очень серьезных политических процессов. Их обрушение, как мне представляется, создало бы риски для стабильности самой Молдавии", - сказал РИА Новости Озеров. По словам российского посла, дипмиссия отмечает, что ситуация после ареста главы Гагаузии, избранного в соответствии с положениями молдавской конституции, серьезно беспокоит очень многих молдавских политических деятелей. "Потому что они усматривают (и мы имели возможность читать их заявления об этом), что те действия, которые предприняты сейчас, ставят под вопрос сам статус автономии. Речь идет об аресте не просто физического лица, а избранного государственного деятеля, который должен заседать в правительстве. Однако еще до ареста это блокировалось центральными властями Кишинева, что вызывало протесты в самой автономии", - пояснил дипломат. Озеров обратил внимание на то, что перевод Гуцул под домашний арест не изменило существа дела. "Мы видим достаточно серьезные протесты со стороны общественности, со стороны политических сил, которые опасаются, что дело не закончится арестом, что это может привести к ликвидации особых прав Гагаузской автономии", - подчеркнул посол. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, руководство в Кишиневе пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html
https://ria.ru/20250516/gagauziya-2017485357.html
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молдавия, олег озеров, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул, россия, кишинев, в мире
Молдавия, Олег Озеров, Евгения Гуцул, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Россия, Кишинев, В мире
Посол России в Кишиневе оценил ситуацию с Гагаузией

Посол Озеров: нарушение закона Гагаузии создаст риски для стабильности Молдавии

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Нарушение закона об особом статусе Гагаузии создаст риски для стабильности самой Молдавии, отметил в интервью РИА Новости посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Позже суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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"Ситуация, которая возникла сейчас с башканом (главой - ред.) Гагаузии, не может нас не беспокоить. Мы рассчитываем на то, что все-таки будет найден разумный и юридически выверенный выход из этой ситуации, который позволит сохранить ту политическую конструкцию, которая не так просто вырабатывалась в Молдавии. Те законы, в том числе закон 1994 года об особом статусе Гагаузии, тоже были результатом очень серьезных политических процессов. Их обрушение, как мне представляется, создало бы риски для стабильности самой Молдавии", - сказал РИА Новости Озеров.
По словам российского посла, дипмиссия отмечает, что ситуация после ареста главы Гагаузии, избранного в соответствии с положениями молдавской конституции, серьезно беспокоит очень многих молдавских политических деятелей. "Потому что они усматривают (и мы имели возможность читать их заявления об этом), что те действия, которые предприняты сейчас, ставят под вопрос сам статус автономии. Речь идет об аресте не просто физического лица, а избранного государственного деятеля, который должен заседать в правительстве. Однако еще до ареста это блокировалось центральными властями Кишинева, что вызывало протесты в самой автономии", - пояснил дипломат.
Озеров обратил внимание на то, что перевод Гуцул под домашний арест не изменило существа дела. "Мы видим достаточно серьезные протесты со стороны общественности, со стороны политических сил, которые опасаются, что дело не закончится арестом, что это может привести к ликвидации особых прав Гагаузской автономии", - подчеркнул посол.
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Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, руководство в Кишиневе пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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МолдавияОлег ОзеровЕвгения ГуцулМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии ГуцулРоссияКишиневВ мире
 
 
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