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Умер актер из фильма "Каникулы Кроша" Фунтиков - РИА Новости, 27.05.2025
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Культура
 
18:11 27.05.2025 (обновлено: 21:47 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/funtikov-2019413176.html
Умер актер из фильма "Каникулы Кроша" Фунтиков
Умер актер из фильма "Каникулы Кроша" Фунтиков - РИА Новости, 27.05.2025
Умер актер из фильма "Каникулы Кроша" Фунтиков
Член Союза кинематографистов России, актер театра и кино Василий Фунтиков умер в возрасте 62 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:11:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Член Союза кинематографистов России, актер театра и кино Василий Фунтиков умер в возрасте 62 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. &quot;Двадцать седьмого мая 2025 года на 63-м году скоропостижно ушел из жизни замечательный актер театра и кино, член Союза кинематографистов России, член Гильдии актеров Союза кинематографистов России, член Гильдии актеров кино России Фунтиков Василий Владимирович (1962-2025)&quot;, — говорится в публикации на сайте.Артиста похоронят 30 мая на Хованском кладбище. Василий Фунтиков родился 5 июля 1962 года в Москве, в 1984 году окончил Высшее театральное училище имени Б. Щукина. Служил в Театре Советской армии, Московском драматическом театре имени Пушкина. Фунтиков стал известен благодаря роли Кроша в фильме режиссера Григория Аронова "Каникулы Кроша". Актер снялся в 30 фильмах, среди которых — "Неизвестный солдат", "Воскресенье, половина седьмого", "Презумпция невиновности" и другие.
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Умер актер из фильма "Каникулы Кроша" Фунтиков

Актер театра и кино Василий Фунтиков умер на 63-м году жизни

© Твин Медиа, 2019Василий Фунтиков. Кадр из сериала "Перелетные птицы"
Василий Фунтиков. Кадр из сериала Перелетные птицы - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Твин Медиа, 2019
Василий Фунтиков. Кадр из сериала "Перелетные птицы". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Член Союза кинематографистов России, актер театра и кино Василий Фунтиков умер в возрасте 62 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
«

"Двадцать седьмого мая 2025 года на 63-м году скоропостижно ушел из жизни замечательный актер театра и кино, член Союза кинематографистов России, член Гильдии актеров Союза кинематографистов России, член Гильдии актеров кино России Фунтиков Василий Владимирович (1962-2025)", — говорится в публикации на сайте.

Артиста похоронят 30 мая на Хованском кладбище.
Василий Фунтиков родился 5 июля 1962 года в Москве, в 1984 году окончил Высшее театральное училище имени Б. Щукина. Служил в Театре Советской армии, Московском драматическом театре имени Пушкина. Фунтиков стал известен благодаря роли Кроша в фильме режиссера Григория Аронова "Каникулы Кроша".
Актер снялся в 30 фильмах, среди которых — "Неизвестный солдат", "Воскресенье, половина седьмого", "Презумпция невиновности" и другие.
 
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