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Умер актер из фильма "Каникулы Кроша" Фунтиков

Умер актер из фильма "Каникулы Кроша" Фунтиков - РИА Новости, 27.05.2025

Умер актер из фильма "Каникулы Кроша" Фунтиков

Член Союза кинематографистов России, актер театра и кино Василий Фунтиков умер в возрасте 62 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. РИА Новости, 27.05.2025

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2025-05-27T18:11:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Член Союза кинематографистов России, актер театра и кино Василий Фунтиков умер в возрасте 62 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. "Двадцать седьмого мая 2025 года на 63-м году скоропостижно ушел из жизни замечательный актер театра и кино, член Союза кинематографистов России, член Гильдии актеров Союза кинематографистов России, член Гильдии актеров кино России Фунтиков Василий Владимирович (1962-2025)", — говорится в публикации на сайте.Артиста похоронят 30 мая на Хованском кладбище. Василий Фунтиков родился 5 июля 1962 года в Москве, в 1984 году окончил Высшее театральное училище имени Б. Щукина. Служил в Театре Советской армии, Московском драматическом театре имени Пушкина. Фунтиков стал известен благодаря роли Кроша в фильме режиссера Григория Аронова "Каникулы Кроша". Актер снялся в 30 фильмах, среди которых — "Неизвестный солдат", "Воскресенье, половина седьмого", "Презумпция невиновности" и другие.

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