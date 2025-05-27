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ФСБ задержала членов банды Басаева, причастных к нападениям на военных - РИА Новости, 27.05.2025
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12:52 27.05.2025 (обновлено: 13:49 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/fsb-2019312739.html
ФСБ задержала членов банды Басаева, причастных к нападениям на военных
ФСБ задержала членов банды Басаева, причастных к нападениям на военных - РИА Новости, 27.05.2025
ФСБ задержала членов банды Басаева, причастных к нападениям на военных
Силовики задержали четверых членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападениям на российских военных в 1999-2000 годах, сообщил Центр общественных... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:52:00+03:00
2025-05-27T13:49:00+03:00
россия
ботлихский район
шелковской район
шамиль басаев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Силовики задержали четверых членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападениям на российских военных в 1999-2000 годах, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Как пояснили в спецслужбе, речь идет о нападениях в Ботлихском районе Дагестана в августе 1999-го и у станицы Червленной Шелковского района Чечни в октябре того же года, а также на псковских десантников в феврале 2000-го, в которых погибли более 130 военнослужащих и более 80 получили ранения. ФСБ вместе со Следственным комитетом и МВД собрали доказательную базу против Арсена Колдасова, Раджаба Хасаева, Батыра Арсанова и Расула Тахтамирова, которые до сих пор не понесли наказания. "Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией указанные лица задержаны по адресам проживания: Колдасов — в Ставропольском крае, Арсанов — в Республике Ингушетия, Хасаев — в Республике Дагестан, Тахтамиров — в Астраханской области", — говорится в релизе.Всех фигурантов доставили в органы предварительного следствия. Им предъявили обвинения в бандитизме, вооруженном мятеже и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.Суд отправил всех четверых под стражу.
https://ria.ru/20250328/zaderzhanie-2007876517.html
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россия
ботлихский район
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россия, ботлихский район, шелковской район, шамиль басаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Россия, Ботлихский район, Шелковской район, Шамиль Басаев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
ФСБ задержала членов банды Басаева, причастных к нападениям на военных

ФСБ задержала 4 членов банды Басаева, причастных к нападениям на военных ВС РФ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкФСБ
ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Силовики задержали четверых членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападениям на российских военных в 1999-2000 годах, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Как пояснили в спецслужбе, речь идет о нападениях в Ботлихском районе Дагестана в августе 1999-го и у станицы Червленной Шелковского района Чечни в октябре того же года, а также на псковских десантников в феврале 2000-го, в которых погибли более 130 военнослужащих и более 80 получили ранения.
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ФСБ вместе со Следственным комитетом и МВД собрали доказательную базу против Арсена Колдасова, Раджаба Хасаева, Батыра Арсанова и Расула Тахтамирова, которые до сих пор не понесли наказания.
"Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией указанные лица задержаны по адресам проживания: Колдасов — в Ставропольском крае, Арсанов — в Республике Ингушетия, Хасаев — в Республике Дагестан, Тахтамиров — в Астраханской области", — говорится в релизе.
Всех фигурантов доставили в органы предварительного следствия. Им предъявили обвинения в бандитизме, вооруженном мятеже и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Суд отправил всех четверых под стражу.
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РоссияБотлихский районШелковской районШамиль БасаевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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