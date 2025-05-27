https://ria.ru/20250527/fsb-2019312739.html

ФСБ задержала членов банды Басаева, причастных к нападениям на военных

ФСБ задержала членов банды Басаева, причастных к нападениям на военных - РИА Новости, 27.05.2025

ФСБ задержала членов банды Басаева, причастных к нападениям на военных

Силовики задержали четверых членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападениям на российских военных в 1999-2000 годах, сообщил Центр общественных... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:52:00+03:00

2025-05-27T12:52:00+03:00

2025-05-27T13:49:00+03:00

россия

ботлихский район

шелковской район

шамиль басаев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Силовики задержали четверых членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападениям на российских военных в 1999-2000 годах, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Как пояснили в спецслужбе, речь идет о нападениях в Ботлихском районе Дагестана в августе 1999-го и у станицы Червленной Шелковского района Чечни в октябре того же года, а также на псковских десантников в феврале 2000-го, в которых погибли более 130 военнослужащих и более 80 получили ранения. ФСБ вместе со Следственным комитетом и МВД собрали доказательную базу против Арсена Колдасова, Раджаба Хасаева, Батыра Арсанова и Расула Тахтамирова, которые до сих пор не понесли наказания. "Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией указанные лица задержаны по адресам проживания: Колдасов — в Ставропольском крае, Арсанов — в Республике Ингушетия, Хасаев — в Республике Дагестан, Тахтамиров — в Астраханской области", — говорится в релизе.Всех фигурантов доставили в органы предварительного следствия. Им предъявили обвинения в бандитизме, вооруженном мятеже и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.Суд отправил всех четверых под стражу.

https://ria.ru/20250328/zaderzhanie-2007876517.html

https://ria.ru/20241216/banda-1989412126.html

россия

ботлихский район

шелковской район

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россия, ботлихский район, шелковской район, шамиль басаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество