Французские фермеры решили приостановить протесты
FNSEA: французские аграрии приостанавливают протесты и возвращаются на фермы
Протест фермеров во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Французские аграрии приостанавливают протестные акции и возвращаются на свои фермы после решения депутатов Национального собрания (нижней палаты французского парламента) намеренно отклонить законопроект о снятии ограничений в сельском хозяйстве, чтобы избежать его простоя из-за поправок левых, заявил в эфире радиостанции RMC глава ведущего фермерского профсоюза FNSEA Арно Руссо.
С утра понедельника фермеры начали блокировать ряд автотрасс по направлению к столице. Акции проходили в департаментах Эссон, Валь-д'Уаз, Ивелин. Ряд тракторов прибыл к зданию Нацсобрания в центре Парижа. Профсоюзы, добиваясь выполнения своих требований, утверждали, что протестные акции будут проходить бессрочно.
"Мы приостанавливаем протест... Тракторы возвращаются на фермы, хотя мы планировали оставаться здесь еще сегодня и в среду ", - заявил Руссо.
Накануне большинство депутатов от центристского блока и правых партий предварительно отклонили законопроект о снятии ограничений в сельском хозяйстве ещё до начала его рассмотрения. Это было сделано намеренно, чтобы обойти около 3,5 тысячи поправок, предложенных левыми партиями, которые считают, что послабления в секторе негативно отразятся на экологии. Фермеры опасались, что из-за поправок обсуждение законопроекта может сильно затянуться. Теперь текст направится в смешанную комиссию из семи депутатов и семи сенаторов для согласования компромиссной версии.
Во Франции в последнее время возобновились протесты аграриев. На прошлой неделе фермеры уже блокировали несколько автодорог в департаментах Нор и Па-де-Кале на севере страны. Аграрии добиваются одобрения законопроекта, который должен упростить бюрократические процедуры, порядок сертификации их деятельности, пересмотреть ограничения использования пестицидов.