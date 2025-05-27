https://ria.ru/20250527/frantsiya-2019288573.html

Французские фермеры решили приостановить протесты

Французские фермеры решили приостановить протесты - РИА Новости, 27.05.2025

Французские фермеры решили приостановить протесты

Французские аграрии приостанавливают протестные акции и возвращаются на свои фермы после решения депутатов Национального собрания (нижней палаты французского... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:22:00+03:00

2025-05-27T11:22:00+03:00

2025-05-27T11:23:00+03:00

в мире

париж

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922776767_0:59:2048:1211_1920x0_80_0_0_e9f9d219abba3dba735073c7f774a0df.jpg

ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Французские аграрии приостанавливают протестные акции и возвращаются на свои фермы после решения депутатов Национального собрания (нижней палаты французского парламента) намеренно отклонить законопроект о снятии ограничений в сельском хозяйстве, чтобы избежать его простоя из-за поправок левых, заявил в эфире радиостанции RMC глава ведущего фермерского профсоюза FNSEA Арно Руссо. С утра понедельника фермеры начали блокировать ряд автотрасс по направлению к столице. Акции проходили в департаментах Эссон, Валь-д'Уаз, Ивелин. Ряд тракторов прибыл к зданию Нацсобрания в центре Парижа. Профсоюзы, добиваясь выполнения своих требований, утверждали, что протестные акции будут проходить бессрочно. "Мы приостанавливаем протест... Тракторы возвращаются на фермы, хотя мы планировали оставаться здесь еще сегодня и в среду ", - заявил Руссо. Накануне большинство депутатов от центристского блока и правых партий предварительно отклонили законопроект о снятии ограничений в сельском хозяйстве ещё до начала его рассмотрения. Это было сделано намеренно, чтобы обойти около 3,5 тысячи поправок, предложенных левыми партиями, которые считают, что послабления в секторе негативно отразятся на экологии. Фермеры опасались, что из-за поправок обсуждение законопроекта может сильно затянуться. Теперь текст направится в смешанную комиссию из семи депутатов и семи сенаторов для согласования компромиссной версии. Во Франции в последнее время возобновились протесты аграриев. На прошлой неделе фермеры уже блокировали несколько автодорог в департаментах Нор и Па-де-Кале на севере страны. Аграрии добиваются одобрения законопроекта, который должен упростить бюрократические процедуры, порядок сертификации их деятельности, пересмотреть ограничения использования пестицидов.

https://ria.ru/20250527/frantsija-2019234664.html

https://ria.ru/20250526/frantsija-2019089421.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, париж, франция