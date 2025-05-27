https://ria.ru/20250527/frantsija-2019234664.html

"Непокорившаяся Франция" выдвинет правительству вотум недоверия

"Непокорившаяся Франция" выдвинет правительству вотум недоверия - РИА Новости, 27.05.2025

"Непокорившаяся Франция" выдвинет правительству вотум недоверия

Левая партия "Непокорившаяся Франция" намерена выдвинуть правительству вотум недоверия в связи с необычным отклонением законопроекта о послаблении ограничений в РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T01:14:00+03:00

2025-05-27T01:14:00+03:00

2025-05-27T01:14:00+03:00

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ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" намерена выдвинуть правительству вотум недоверия в связи с необычным отклонением законопроекта о послаблении ограничений в сельском хозяйстве, заявила лидер фракции партии в Нацсобрании (нижней палате парламента) Матильда Пано. Ранее французские депутаты отклонили поддерживаемый ими же текст до начала его рассмотрения. Такое необычное решение призвано обойти рассмотрение почти 3,5 тысячи поправок, предложенных левыми, и позволить законопроекту быстрее продвинуться вперед. Теперь вместо продолжительных дебатов в парламенте текст направится в смешанную комиссию из 14 человек для согласования компромиссной версии. "Мы никогда не видели докладчика, который представил предложение об отклонении своего собственного же текста. Это преследует только одну цель - … чтобы в Нацсобрании не состоялось ни одной минуты дебатов, ни одного голосования по довольно важным темам… Перед лицом антидемократического переворота мы не позволим вам затоптать Национальное собрание, и мы выдвинем этому правительству вотум недоверия", - заявила Пано, выступая в нижней палате парламента. Трансляция велась на сайте органа. Политик обвинила власти в том, что они "изобрели новую форму" статьи конституции 49.3, которая позволяет окончательно проводить законопроекты в обход голосования в парламенте. Ранее с помощью этой статьи был принял закон о повышение пенсионного возраста и бюджет на 2025 год, предполагающий жесткую экономию. Лидер фракции левых также обратила внимание, что рассмотрение текста в смешанной комиссии будет проходить за закрытыми дверями без каких-либо публичных дебатов. Ранее левые заявляли, что послабления в регламентировании сельскохозяйственной деятельности негативно отразятся на экологии. Фермеры же, наоборот, активно поддерживают законопроект, который, среди прочего, должен пересмотреть ограничения на использование пестицидов. Во Франции в последнее время возобновились протесты аграриев. На прошлой неделе фермеры уже блокировали несколько автодорог в департаментах Нор и Па-де-Кале на севере страны. Аграрии добиваются одобрения законопроекта, который должен упростить бюрократические процедуры, порядок сертификации их деятельности, пересмотреть ограничения использования пестицидов. С утра понедельника фермеры также начали блокировать ряд автотрасс по направлению к столице. Профсоюзы заявили о бессрочном проведении акций протеста до тех пор, пока они не добьются сокращения бюрократических процедур, выплат задерживаемых субсидий ЕС, поддержки молодых фермеров, уменьшения регулирования их деятельности и отмены соглашения о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР.

https://ria.ru/20250526/frantsija-2019089421.html

https://ria.ru/20250516/frantsija-2017307201.html

https://ria.ru/20250519/frantsiya-2017835609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, евросоюз, меркосур