https://ria.ru/20250527/fond-2019417646.html

В Германии прокомментировали обыски в фонде, помогающем Донбассу

В Германии прокомментировали обыски в фонде, помогающем Донбассу - РИА Новости, 27.05.2025

В Германии прокомментировали обыски в фонде, помогающем Донбассу

Обыски в немецком фонде, оказывающем гуманитарную помощь жителям Донбасса, - это часть политики по запугиванию населения Германии, чтобы оно не выступало против РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T18:26:00+03:00

2025-05-27T18:26:00+03:00

2025-05-27T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Обыски в немецком фонде, оказывающем гуманитарную помощь жителям Донбасса, - это часть политики по запугиванию населения Германии, чтобы оно не выступало против курса властей страны, высказал в разговоре с РИА Новости мнение глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Издание Süddeutsche Zeitung ранее сообщило, что в зданиях немецкого фонда Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe e.V. ("Мост мира, помощь жертвам войны") прошли обыски, как утверждается, из-за денежных переводов в Донбасс. По данным следствия, с 2015 по 2022 год фонд якобы оказывал финансовую помощь ДНР и ЛНР, которые генпрокуратура ФРГ считает "террористическими организациями", хотя именно киевский режим начал против них силовую операцию в 2014 году. В рамках расследования выданы ордера на арест двух членов фонда. "Теперь люди, которые жертвуют этой организации вещи или деньги, тоже будут под следствием. Это влияет на гуманитарную деятельность и на этих людей, которых они (немецкие власти - ред.) хотят запугать", - считает Ральф Нимайер. Он полагает, что немецкие власти стремятся создать в стране атмосферу страха и убедить рядовых немцев не выступать против будущих действий правительства канцлера Фридриха Мерца, например, против передачи ракет Taurus Украине, если она произойдет. "Надавить на обычных людей, чтобы те в будущем подумали дважды, прежде чем выступать за мирные отношения с Россией вместо войны", - подчеркнул собеседник агентства. В конце 2022 года РИА Новости пообщались с соосновательницей и председателем фонда Лианой Килинч. Килинч тогда сообщала, что фонду грозит закрытие на территории Германии, а его участникам - уголовные дела. Благотворительный фонд оказывал помощь Донбассу с 2015 года и осуществил свыше 800 гуманитарных проектов. Килинч заявляла, что фонду давали понять, что гуманитарную помощь нужно отправлять исключительно через Киев. Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей. Киев систематически нарушал минские соглашения ("Минск-2"), в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250307/shpionazh-2003716550.html

https://ria.ru/20250524/ukraine-2018485306.html

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в мире, донбасс, россия, германия, фридрих мерц, владимир путин