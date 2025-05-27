https://ria.ru/20250527/flot-2019330373.html

В Балтийском море начались учения российского флота

В Балтийском море начались учения российского флота - РИА Новости, 27.05.2025

В Балтийском море начались учения российского флота

Российские корабли при поддержке авиации начали учения в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:12:00+03:00

2025-05-27T14:12:00+03:00

2025-05-27T15:34:00+03:00

безопасность

балтийское море

балтийский флот вмф россии

россия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019337403_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ccc395941749fa50b60fb698683e264.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские корабли при поддержке авиации начали учения в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота."В рамках поддержания благоприятного оперативного режима, отработки действий сил флота по обороне пунктов базирования в акватории Балтийского моря проводится плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов", — говорится в релизе.В маневрах участвуют более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе фрегат, корветы, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, тральщики, суда обеспечения, а также порядка трех тысяч военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, примерно 70 единиц военной и специальной техники.В рамках учений экипажи кораблей отработают противолодочные задачи, защиту от безэкипажных катеров, проведут практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, добавили в пресс-службе.Накануне помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что глава государства поддержал предложения коллегии по реагированию на попытки Запада ограничить судоходство в Балтийском море. Балтийский флот надежно обеспечивает безопасность судоходства и пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, отметил он.

https://ria.ru/20250527/eskalatsiya-2019239996.html

https://ria.ru/20250518/estoniya-2017582984.html

балтийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Учения российского флота в Балтийском море Балтийский флот начал плановые учения, в которых участвуют более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, сообщила пресс-служба флота. Экипажи будут решать противолодочные задачи, отработают защиту от безэкипажных катеров, проведут стрельбы по морским и воздушным целям. 2025-05-27T14:12 true PT1M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, балтийское море, балтийский флот вмф россии, россия, вооруженные силы рф