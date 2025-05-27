https://ria.ru/20250527/flot-2019330373.html
В Балтийском море начались учения российского флота
В Балтийском море начались учения российского флота - РИА Новости, 27.05.2025
В Балтийском море начались учения российского флота
Российские корабли при поддержке авиации начали учения в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:12:00+03:00
2025-05-27T14:12:00+03:00
2025-05-27T15:34:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские корабли при поддержке авиации начали учения в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота."В рамках поддержания благоприятного оперативного режима, отработки действий сил флота по обороне пунктов базирования в акватории Балтийского моря проводится плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов", — говорится в релизе.В маневрах участвуют более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе фрегат, корветы, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, тральщики, суда обеспечения, а также порядка трех тысяч военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, примерно 70 единиц военной и специальной техники.В рамках учений экипажи кораблей отработают противолодочные задачи, защиту от безэкипажных катеров, проведут практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, добавили в пресс-службе.Накануне помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что глава государства поддержал предложения коллегии по реагированию на попытки Запада ограничить судоходство в Балтийском море. Балтийский флот надежно обеспечивает безопасность судоходства и пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, отметил он.
https://ria.ru/20250527/eskalatsiya-2019239996.html
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Учения российского флота в Балтийском море
Балтийский флот начал плановые учения, в которых участвуют более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, сообщила пресс-служба флота. Экипажи будут решать противолодочные задачи, отработают защиту от безэкипажных катеров, проведут стрельбы по морским и воздушным целям.
2025-05-27T14:12
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безопасность, балтийское море, балтийский флот вмф россии, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Балтийское море, Балтийский флот ВМФ России, Россия, Вооруженные силы РФ
В Балтийском море начались учения российского флота
В Балтийском море начались учения российского флота с участием 20 кораблей
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские корабли при поддержке авиации начали учения в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота.
"В рамках поддержания благоприятного оперативного режима, отработки действий сил флота по обороне пунктов базирования в акватории Балтийского моря
проводится плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов", — говорится в релизе.
В маневрах участвуют более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе фрегат, корветы, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, тральщики, суда обеспечения, а также порядка трех тысяч военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, примерно 70 единиц военной и специальной техники.
В рамках учений экипажи кораблей отработают противолодочные задачи, защиту от безэкипажных катеров, проведут практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, добавили в пресс-службе.
Накануне помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что глава государства поддержал предложения коллегии по реагированию на попытки Запада ограничить судоходство в Балтийском море. Балтийский флот надежно обеспечивает безопасность судоходства и пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, отметил он.