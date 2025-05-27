https://ria.ru/20250527/fitso-2019264119.html

Фицо отреагировал на слова Мерца о санкциях ЕС против Словакии

Фицо отреагировал на слова Мерца о санкциях ЕС против Словакии - РИА Новости, 27.05.2025

Фицо отреагировал на слова Мерца о санкциях ЕС против Словакии

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных санкциях против Словакии со стороны ЕС неприемлемыми, заявил,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:37:00+03:00

2025-05-27T09:37:00+03:00

2025-05-27T11:08:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 27 мая - РИА Новости. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных санкциях против Словакии со стороны ЕС неприемлемыми, заявил, что отрицает политику одного мнения."То, что сказал канцлер, неприемлемо в современной Европе, неприемлемо", - сказал Фицо журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Мерца, премьер Словакии находится во вторник с визитом в Армении, его комментарий распространен несколькими словацкими Telegram-каналами.Он высказал мнение, что, "если кто-то хочет проводить политику одного единственного обязательного мнения, то это конец демократии"."Если кто-то думает, что я не позволю себе выразить собственное мнение, то он очень ошибается", - подчеркнул премьер Словакии.Фицо указал, что готов к диалогу и, если будет необходимость, может встретиться с канцлером Германии. "Я не вижу ничего такого в политике Словакии, что кто-то мог бы назвать нарушением правил правового государства", - отметил он.У себя на странице в социальной сети Facebook* Фицо добавил, что суверенные взгляды Словакии основаны не на тщеславии, а на национальных интересах. "Если не будем слушаться, то последует наказание? Это не путь к сплоченности и сотрудничеству. Верю, что мы проясним это, потому что такой стиль коммуникации является контрпродуктивным", - написал премьер Словакии.Ранее Мерц в интервью WDR на вопрос о странах, посещающих вопреки позиции ЕС Москву на 9 мая заявил, что ЕС не сможет избежать конфликта с Венгрией и Словакией, если они продолжат придерживаться нынешнего курса внесения вето против общеевропейских инициатив. В качестве "механизма воздействия" на две эти страны Мерц назвал, среди прочего, приостановку финансирования из средств ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250515/politico-2017139019.html

https://ria.ru/20250509/es-2016138063.html

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Ольга Фомченкова

в мире, словакия, евросоюз, фридрих мерц, роберт фицо, германия, европа