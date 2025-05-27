Рейтинг@Mail.ru
Фицо отреагировал на слова Мерца о санкциях ЕС против Словакии - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 27.05.2025 (обновлено: 11:08 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/fitso-2019264119.html
Фицо отреагировал на слова Мерца о санкциях ЕС против Словакии
Фицо отреагировал на слова Мерца о санкциях ЕС против Словакии - РИА Новости, 27.05.2025
Фицо отреагировал на слова Мерца о санкциях ЕС против Словакии
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных санкциях против Словакии со стороны ЕС неприемлемыми, заявил,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:37:00+03:00
2025-05-27T11:08:00+03:00
в мире
словакия
евросоюз
фридрих мерц
роберт фицо
германия
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016186694_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_5089e90265df44fa22c5400da12c72ae.jpg
БРАТИСЛАВА, 27 мая - РИА Новости. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных санкциях против Словакии со стороны ЕС неприемлемыми, заявил, что отрицает политику одного мнения."То, что сказал канцлер, неприемлемо в современной Европе, неприемлемо", - сказал Фицо журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Мерца, премьер Словакии находится во вторник с визитом в Армении, его комментарий распространен несколькими словацкими Telegram-каналами.Он высказал мнение, что, "если кто-то хочет проводить политику одного единственного обязательного мнения, то это конец демократии"."Если кто-то думает, что я не позволю себе выразить собственное мнение, то он очень ошибается", - подчеркнул премьер Словакии.Фицо указал, что готов к диалогу и, если будет необходимость, может встретиться с канцлером Германии. "Я не вижу ничего такого в политике Словакии, что кто-то мог бы назвать нарушением правил правового государства", - отметил он.У себя на странице в социальной сети Facebook* Фицо добавил, что суверенные взгляды Словакии основаны не на тщеславии, а на национальных интересах. "Если не будем слушаться, то последует наказание? Это не путь к сплоченности и сотрудничеству. Верю, что мы проясним это, потому что такой стиль коммуникации является контрпродуктивным", - написал премьер Словакии.Ранее Мерц в интервью WDR на вопрос о странах, посещающих вопреки позиции ЕС Москву на 9 мая заявил, что ЕС не сможет избежать конфликта с Венгрией и Словакией, если они продолжат придерживаться нынешнего курса внесения вето против общеевропейских инициатив. В качестве "механизма воздействия" на две эти страны Мерц назвал, среди прочего, приостановку финансирования из средств ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250515/politico-2017139019.html
https://ria.ru/20250509/es-2016138063.html
словакия
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016186694_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_093c9e6542346b58d65d598bc08f8504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, евросоюз, фридрих мерц, роберт фицо, германия, европа
В мире, Словакия, Евросоюз, Фридрих Мерц, Роберт Фицо, Германия, Европа
Фицо отреагировал на слова Мерца о санкциях ЕС против Словакии

Фицо назвал слова Мерца о возможных санкциях ЕС против Словакии неприемлемыми

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Словакии Роберт Фицо
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 27 мая - РИА Новости. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных санкциях против Словакии со стороны ЕС неприемлемыми, заявил, что отрицает политику одного мнения.
"То, что сказал канцлер, неприемлемо в современной Европе, неприемлемо", - сказал Фицо журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Мерца, премьер Словакии находится во вторник с визитом в Армении, его комментарий распространен несколькими словацкими Telegram-каналами.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Politico: в ЕС боятся, что Орбан и Фицо вместе выступят против помощи Киеву
15 мая, 15:53
Он высказал мнение, что, "если кто-то хочет проводить политику одного единственного обязательного мнения, то это конец демократии".
«
"Если кто-то думает, что я не позволю себе выразить собственное мнение, то он очень ошибается", - подчеркнул премьер Словакии.
Фицо указал, что готов к диалогу и, если будет необходимость, может встретиться с канцлером Германии. "Я не вижу ничего такого в политике Словакии, что кто-то мог бы назвать нарушением правил правового государства", - отметил он.
У себя на странице в социальной сети Facebook* Фицо добавил, что суверенные взгляды Словакии основаны не на тщеславии, а на национальных интересах. "Если не будем слушаться, то последует наказание? Это не путь к сплоченности и сотрудничеству. Верю, что мы проясним это, потому что такой стиль коммуникации является контрпродуктивным", - написал премьер Словакии.
Ранее Мерц в интервью WDR на вопрос о странах, посещающих вопреки позиции ЕС Москву на 9 мая заявил, что ЕС не сможет избежать конфликта с Венгрией и Словакией, если они продолжат придерживаться нынешнего курса внесения вето против общеевропейских инициатив. В качестве "механизма воздействия" на две эти страны Мерц назвал, среди прочего, приостановку финансирования из средств ЕС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
ЕС будет пытаться мстить Фицо за визит в Москву, заявил евродепутат
9 мая, 23:34
 
В миреСловакияЕвросоюзФридрих МерцРоберт ФицоГерманияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала