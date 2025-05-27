Фицо отреагировал на слова Мерца о санкциях ЕС против Словакии
Фицо назвал слова Мерца о возможных санкциях ЕС против Словакии неприемлемыми
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Словакии Роберт Фицо
© Фотохост-агентство РИА Новости
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 27 мая - РИА Новости. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных санкциях против Словакии со стороны ЕС неприемлемыми, заявил, что отрицает политику одного мнения.
Он высказал мнение, что, "если кто-то хочет проводить политику одного единственного обязательного мнения, то это конец демократии".
«
"Если кто-то думает, что я не позволю себе выразить собственное мнение, то он очень ошибается", - подчеркнул премьер Словакии.
Фицо указал, что готов к диалогу и, если будет необходимость, может встретиться с канцлером Германии. "Я не вижу ничего такого в политике Словакии, что кто-то мог бы назвать нарушением правил правового государства", - отметил он.
У себя на странице в социальной сети Facebook* Фицо добавил, что суверенные взгляды Словакии основаны не на тщеславии, а на национальных интересах. "Если не будем слушаться, то последует наказание? Это не путь к сплоченности и сотрудничеству. Верю, что мы проясним это, потому что такой стиль коммуникации является контрпродуктивным", - написал премьер Словакии.
Ранее Мерц в интервью WDR на вопрос о странах, посещающих вопреки позиции ЕС Москву на 9 мая заявил, что ЕС не сможет избежать конфликта с Венгрией и Словакией, если они продолжат придерживаться нынешнего курса внесения вето против общеевропейских инициатив. В качестве "механизма воздействия" на две эти страны Мерц назвал, среди прочего, приостановку финансирования из средств ЕС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.