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Фидан обсудил с Путиным энергетическое сотрудничество Турции и России
Фидан обсудил с Путиным энергетическое сотрудничество Турции и России - РИА Новости, 27.05.2025
Фидан обсудил с Путиным энергетическое сотрудничество Турции и России
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник в Москве обсудил с ним энергетическое... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:05:00+03:00
2025-05-27T14:05:00+03:00
2025-05-27T14:05:00+03:00
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владимир путин
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газпром
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АНКАРА, 27 мая – РА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник в Москве обсудил с ним энергетическое сотрудничество Анкары и Москвы, в частности, поставки российского газа в Турцию. "С господином (Владимиром, президентом РФ) Путиным обсуждались проблемы, возникшие при строительстве атомной электростанции "Аккую". В очередной раз стало видно, насколько внимательно Путин следит за этим вопросом. Продолжаются переговоры между BOTAŞ и "Газпромом" по поставкам газа. Мы попросили Путина о поддержке в этом вопросе. Это была продуктивная встреча", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник в Москве.
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москва, турция, анкара (провинция), владимир путин, хакан фидан, аэс "аккую", газпром, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
Москва, Турция, Анкара (провинция), Владимир Путин, Хакан Фидан, АЭС "Аккую", Газпром, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Фидан обсудил с Путиным энергетическое сотрудничество Турции и России
Глава МИД Турции Фидан заявил, что обсудил с Путиным поставки газа в Турцию