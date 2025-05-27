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Фидан обсудил с Путиным энергетическое сотрудничество Турции и России

Фидан обсудил с Путиным энергетическое сотрудничество Турции и России - РИА Новости, 27.05.2025

Фидан обсудил с Путиным энергетическое сотрудничество Турции и России

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник в Москве обсудил с ним энергетическое... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:05:00+03:00

2025-05-27T14:05:00+03:00

2025-05-27T14:05:00+03:00

москва

турция

анкара (провинция)

владимир путин

хакан фидан

аэс "аккую"

газпром

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

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АНКАРА, 27 мая – РА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник в Москве обсудил с ним энергетическое сотрудничество Анкары и Москвы, в частности, поставки российского газа в Турцию. "С господином (Владимиром, президентом РФ) Путиным обсуждались проблемы, возникшие при строительстве атомной электростанции "Аккую". В очередной раз стало видно, насколько внимательно Путин следит за этим вопросом. Продолжаются переговоры между BOTAŞ и "Газпромом" по поставкам газа. Мы попросили Путина о поддержке в этом вопросе. Это была продуктивная встреча", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник в Москве.

https://ria.ru/20250526/putin-2019222432.html

москва

турция

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москва, турция, анкара (провинция), владимир путин, хакан фидан, аэс "аккую", газпром, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана