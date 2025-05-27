Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершается театральный фестиваль "Золотая Маска" - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:17 27.05.2025 (обновлено: 18:18 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/festival-2019415012.html
В Москве завершается театральный фестиваль "Золотая Маска"
В Москве завершается театральный фестиваль "Золотая Маска" - РИА Новости, 27.05.2025
В Москве завершается театральный фестиваль "Золотая Маска"
Закрытие фестиваля Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" состоится 2 июня в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:17:00+03:00
2025-05-27T18:18:00+03:00
культура
россия
москва
казань
евгений писарев
ольга любимова
роман карманов
гитис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955269867_0:27:3152:1800_1920x0_80_0_0_19ff529c09466fd85b92828330342473.jpg
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Закрытие фестиваля Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" состоится 2 июня в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Золотой маски". Среди гостей закрытия фестиваля: министр культуры РФ Ольга Любимова, глава президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, мэр Москвы Сергей Собянин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, а также известные режиссеры и актеры. Завершит фестивальную программу сезона 2023-2024 года спектакль МАМТа "Не только любовь", который участвует в конкурсе постановок театров оперы в номинации "Лучший спектакль", "Лучшая работа дирижера" (дирижер Феликс Коробов) и "Лучшая работа режиссера" (режиссер Евгений Писарев). Премьера оперы Родиона Щедрина на либретто Василия Катаняна по мотивам рассказов Сергея Антонова состоялась в МАМТе в марте 2024 года. Действие происходит в советской деревне спустя 10 лет после войны. "Конечно, главное, это лирическая история о несостоявшейся любви. Об изломанности души сильных людей. Люди эти изломаны войной, задушены жестокой реальностью колхозного быта. И тем не менее, гармоничны и полны желания жить и любить", - сказал режиссер спектакля Евгений Писарев. Фестиваль "Золотая Маска" стартовал еще в марте в регионах, а в столице – с 1 апреля 2025 года. Это и спектакли крупных федеральных театров, и постановки небольших региональных творческих коллективов. Вместе со зрителями региональные спектакли на лучших площадках страны отсматривают члены жюри. В Москве фестиваль проходил, в частности, в Большом театре, Российском академическом молодежном театре (РАМТ), Московском Губернском театре, "Геликон-опере", Театре имени Вахтангова, Театре на Таганке и других сценах. Российская национальная театральная премия "Золотая Маска" учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства. Это главная театральная премия в стране, которая проходит под лозунгом "Профессионалы — профессионалам". В этом году церемония награждения впервые за историю "Золотой Маски" состоится в Казани 26 июня в новом здании Театра имени Галиасгара Камала.
https://ria.ru/20250526/festival-2019113015.html
https://ria.ru/20250124/maska-1995407312.html
россия
москва
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955269867_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_f55045da55f2c5e9e7eff8fe1483deb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, казань, евгений писарев, ольга любимова, роман карманов, гитис, большой театр, московский губернский театр
Культура, Россия, Москва, Казань, Евгений Писарев, Ольга Любимова, Роман Карманов, ГИТИС, Большой театр, Московский губернский театр
В Москве завершается театральный фестиваль "Золотая Маска"

Закрытие фестиваля "Золотая Маска" состоится 2 июня в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийская национальная театральная премия "Золотая Маска"
Российская национальная театральная премия Золотая Маска - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российская национальная театральная премия "Золотая Маска". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Закрытие фестиваля Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" состоится 2 июня в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Золотой маски".
Среди гостей закрытия фестиваля: министр культуры РФ Ольга Любимова, глава президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, мэр Москвы Сергей Собянин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, а также известные режиссеры и актеры.
Танцевальный фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Свыше 18 тысяч человек посетили танцевальный фестиваль в Подмосковье
26 мая, 14:56
Завершит фестивальную программу сезона 2023-2024 года спектакль МАМТа "Не только любовь", который участвует в конкурсе постановок театров оперы в номинации "Лучший спектакль", "Лучшая работа дирижера" (дирижер Феликс Коробов) и "Лучшая работа режиссера" (режиссер Евгений Писарев).
Премьера оперы Родиона Щедрина на либретто Василия Катаняна по мотивам рассказов Сергея Антонова состоялась в МАМТе в марте 2024 года. Действие происходит в советской деревне спустя 10 лет после войны.
"Конечно, главное, это лирическая история о несостоявшейся любви. Об изломанности души сильных людей. Люди эти изломаны войной, задушены жестокой реальностью колхозного быта. И тем не менее, гармоничны и полны желания жить и любить", - сказал режиссер спектакля Евгений Писарев.
Фестиваль "Золотая Маска" стартовал еще в марте в регионах, а в столице – с 1 апреля 2025 года. Это и спектакли крупных федеральных театров, и постановки небольших региональных творческих коллективов. Вместе со зрителями региональные спектакли на лучших площадках страны отсматривают члены жюри.
В Москве фестиваль проходил, в частности, в Большом театре, Российском академическом молодежном театре (РАМТ), Московском Губернском театре, "Геликон-опере", Театре имени Вахтангова, Театре на Таганке и других сценах.
Российская национальная театральная премия "Золотая Маска" учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства. Это главная театральная премия в стране, которая проходит под лозунгом "Профессионалы — профессионалам".
В этом году церемония награждения впервые за историю "Золотой Маски" состоится в Казани 26 июня в новом здании Театра имени Галиасгара Камала.
Награда Золотая маска на церемонии вручения ХХХ Российской национальной театральной премии Золотая Маска в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Утвержден список номинантов театральной премии "Золотая маска"
24 января, 21:50
 
КультураРоссияМоскваКазаньЕвгений ПисаревОльга ЛюбимоваРоман КармановГИТИСБольшой театрМосковский губернский театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала