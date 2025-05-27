В Москве завершается театральный фестиваль "Золотая Маска"
Закрытие фестиваля "Золотая Маска" состоится 2 июня в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийская национальная театральная премия "Золотая Маска"
Российская национальная театральная премия "Золотая Маска". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Закрытие фестиваля Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" состоится 2 июня в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Золотой маски".
Среди гостей закрытия фестиваля: министр культуры РФ Ольга Любимова, глава президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, мэр Москвы Сергей Собянин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, а также известные режиссеры и актеры.
Завершит фестивальную программу сезона 2023-2024 года спектакль МАМТа "Не только любовь", который участвует в конкурсе постановок театров оперы в номинации "Лучший спектакль", "Лучшая работа дирижера" (дирижер Феликс Коробов) и "Лучшая работа режиссера" (режиссер Евгений Писарев).
Премьера оперы Родиона Щедрина на либретто Василия Катаняна по мотивам рассказов Сергея Антонова состоялась в МАМТе в марте 2024 года. Действие происходит в советской деревне спустя 10 лет после войны.
"Конечно, главное, это лирическая история о несостоявшейся любви. Об изломанности души сильных людей. Люди эти изломаны войной, задушены жестокой реальностью колхозного быта. И тем не менее, гармоничны и полны желания жить и любить", - сказал режиссер спектакля Евгений Писарев.
Фестиваль "Золотая Маска" стартовал еще в марте в регионах, а в столице – с 1 апреля 2025 года. Это и спектакли крупных федеральных театров, и постановки небольших региональных творческих коллективов. Вместе со зрителями региональные спектакли на лучших площадках страны отсматривают члены жюри.
В Москве фестиваль проходил, в частности, в Большом театре, Российском академическом молодежном театре (РАМТ), Московском Губернском театре, "Геликон-опере", Театре имени Вахтангова, Театре на Таганке и других сценах.
Российская национальная театральная премия "Золотая Маска" учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства. Это главная театральная премия в стране, которая проходит под лозунгом "Профессионалы — профессионалам".
В этом году церемония награждения впервые за историю "Золотой Маски" состоится в Казани 26 июня в новом здании Театра имени Галиасгара Камала.
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