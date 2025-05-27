https://ria.ru/20250527/festival-2019415012.html

В Москве завершается театральный фестиваль "Золотая Маска"

В Москве завершается театральный фестиваль "Золотая Маска" - РИА Новости, 27.05.2025

В Москве завершается театральный фестиваль "Золотая Маска"

Закрытие фестиваля Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" состоится 2 июня в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T18:17:00+03:00

2025-05-27T18:17:00+03:00

2025-05-27T18:18:00+03:00

культура

россия

москва

казань

евгений писарев

ольга любимова

роман карманов

гитис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955269867_0:27:3152:1800_1920x0_80_0_0_19ff529c09466fd85b92828330342473.jpg

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Закрытие фестиваля Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" состоится 2 июня в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Золотой маски". Среди гостей закрытия фестиваля: министр культуры РФ Ольга Любимова, глава президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, мэр Москвы Сергей Собянин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, а также известные режиссеры и актеры. Завершит фестивальную программу сезона 2023-2024 года спектакль МАМТа "Не только любовь", который участвует в конкурсе постановок театров оперы в номинации "Лучший спектакль", "Лучшая работа дирижера" (дирижер Феликс Коробов) и "Лучшая работа режиссера" (режиссер Евгений Писарев). Премьера оперы Родиона Щедрина на либретто Василия Катаняна по мотивам рассказов Сергея Антонова состоялась в МАМТе в марте 2024 года. Действие происходит в советской деревне спустя 10 лет после войны. "Конечно, главное, это лирическая история о несостоявшейся любви. Об изломанности души сильных людей. Люди эти изломаны войной, задушены жестокой реальностью колхозного быта. И тем не менее, гармоничны и полны желания жить и любить", - сказал режиссер спектакля Евгений Писарев. Фестиваль "Золотая Маска" стартовал еще в марте в регионах, а в столице – с 1 апреля 2025 года. Это и спектакли крупных федеральных театров, и постановки небольших региональных творческих коллективов. Вместе со зрителями региональные спектакли на лучших площадках страны отсматривают члены жюри. В Москве фестиваль проходил, в частности, в Большом театре, Российском академическом молодежном театре (РАМТ), Московском Губернском театре, "Геликон-опере", Театре имени Вахтангова, Театре на Таганке и других сценах. Российская национальная театральная премия "Золотая Маска" учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства. Это главная театральная премия в стране, которая проходит под лозунгом "Профессионалы — профессионалам". В этом году церемония награждения впервые за историю "Золотой Маски" состоится в Казани 26 июня в новом здании Театра имени Галиасгара Камала.

https://ria.ru/20250526/festival-2019113015.html

https://ria.ru/20250124/maska-1995407312.html

россия

москва

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, казань, евгений писарев, ольга любимова, роман карманов, гитис, большой театр, московский губернский театр