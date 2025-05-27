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Лимиты льготного кредитования смоленских фермеров увеличили в 4,5 раза - РИА Новости, 27.05.2025
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Смоленская область
 
20:24 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/fermery-2019435905.html
Лимиты льготного кредитования смоленских фермеров увеличили в 4,5 раза
Лимиты льготного кредитования смоленских фермеров увеличили в 4,5 раза - РИА Новости, 27.05.2025
Лимиты льготного кредитования смоленских фермеров увеличили в 4,5 раза
На 2025 год лимиты по выдаче льготных краткосрочных кредитов сельхозпредприятиям увеличены в два раза относительно 2024 года, это позволило увеличить лимиты для РИА Новости, 27.05.2025
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2025-05-27T20:24:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
фермеры
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. На 2025 год лимиты по выдаче льготных краткосрочных кредитов сельхозпредприятиям увеличены в два раза относительно 2024 года, это позволило увеличить лимиты для кредитования фермеров в 4,5 раза, по растениеводству - в четыре раза, по переработке продукции сельского хозяйства - в два раза, сообщает пресс-служба правительства Смоленской области. "Мы понимаем, что финансирование играет ключевую роль в развитии агропромышленного комплекса. Увеличение лимитов по краткосрочным кредитам позволит нашим фермерам и сельхозпредприятиям не только укрепить свои позиции, но и активно развивать новые направления. Мы продолжаем действовать в направлении поддержки и развития сельского хозяйства, обеспечивая стабильность и рост в этой важной для региона сфере", - отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин. По состоянию на 23 мая, уже одобрено льготных краткосрочных кредитов на сумму свыше 548 миллионов рублей. Заемщиками выбрано почти 78% от объема поданных заявок.
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смоленская область, василий анохин, фермеры
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, фермеры
Лимиты льготного кредитования смоленских фермеров увеличили в 4,5 раза

В Смоленской области увеличили лимиты льготного кредитования фермеров

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. На 2025 год лимиты по выдаче льготных краткосрочных кредитов сельхозпредприятиям увеличены в два раза относительно 2024 года, это позволило увеличить лимиты для кредитования фермеров в 4,5 раза, по растениеводству - в четыре раза, по переработке продукции сельского хозяйства - в два раза, сообщает пресс-служба правительства Смоленской области.
"Мы понимаем, что финансирование играет ключевую роль в развитии агропромышленного комплекса. Увеличение лимитов по краткосрочным кредитам позволит нашим фермерам и сельхозпредприятиям не только укрепить свои позиции, но и активно развивать новые направления. Мы продолжаем действовать в направлении поддержки и развития сельского хозяйства, обеспечивая стабильность и рост в этой важной для региона сфере", - отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
По состоянию на 23 мая, уже одобрено льготных краткосрочных кредитов на сумму свыше 548 миллионов рублей. Заемщиками выбрано почти 78% от объема поданных заявок.
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохинфермеры
 
 
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