https://ria.ru/20250527/fermery-2019435905.html

Лимиты льготного кредитования смоленских фермеров увеличили в 4,5 раза

Лимиты льготного кредитования смоленских фермеров увеличили в 4,5 раза - РИА Новости, 27.05.2025

Лимиты льготного кредитования смоленских фермеров увеличили в 4,5 раза

На 2025 год лимиты по выдаче льготных краткосрочных кредитов сельхозпредприятиям увеличены в два раза относительно 2024 года, это позволило увеличить лимиты для РИА Новости, 27.05.2025

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2025-05-27T20:24:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

фермеры

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. На 2025 год лимиты по выдаче льготных краткосрочных кредитов сельхозпредприятиям увеличены в два раза относительно 2024 года, это позволило увеличить лимиты для кредитования фермеров в 4,5 раза, по растениеводству - в четыре раза, по переработке продукции сельского хозяйства - в два раза, сообщает пресс-служба правительства Смоленской области. "Мы понимаем, что финансирование играет ключевую роль в развитии агропромышленного комплекса. Увеличение лимитов по краткосрочным кредитам позволит нашим фермерам и сельхозпредприятиям не только укрепить свои позиции, но и активно развивать новые направления. Мы продолжаем действовать в направлении поддержки и развития сельского хозяйства, обеспечивая стабильность и рост в этой важной для региона сфере", - отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин. По состоянию на 23 мая, уже одобрено льготных краткосрочных кредитов на сумму свыше 548 миллионов рублей. Заемщиками выбрано почти 78% от объема поданных заявок.

https://ria.ru/20250527/kotelnye-2019425165.html

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смоленская область, василий анохин, фермеры