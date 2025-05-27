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В ЕС начали расследование против сайтов с порноконтентом - РИА Новости, 27.05.2025
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18:30 27.05.2025 (обновлено: 20:53 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/evrosoyuz-2019418970.html
В ЕС начали расследование против сайтов с порноконтентом
В ЕС начали расследование против сайтов с порноконтентом - РИА Новости, 27.05.2025
В ЕС начали расследование против сайтов с порноконтентом
Еврокомиссия начала расследование в отношении платформ, размещающих порнографический контент, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:30:00+03:00
2025-05-27T20:53:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Еврокомиссия начала расследование в отношении платформ, размещающих порнографический контент, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье. "Расследование запущено в отношении сайтов Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos за предполагаемые нарушения закона о цифровых услугах (DSA)", — сказал он. По словам Ренье, расследование идет в целях защиты несовершеннолетних. Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными, предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. В Еврокомиссии указывали, что будут следить за эффективным выполнением ими обязательств в рамках DMA. В случае, если компания не соблюдает обязательства, ЕК может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений комиссия будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.
https://ria.ru/20250519/arest-2017858817.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, pornhub
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, PornHub
В ЕС начали расследование против сайтов с порноконтентом

ЕК инициировала расследование в отношении Pornhub

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Еврокомиссия начала расследование в отношении платформ, размещающих порнографический контент, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье.
"Расследование запущено в отношении сайтов Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos за предполагаемые нарушения закона о цифровых услугах (DSA)", — сказал он.
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По словам Ренье, расследование идет в целях защиты несовершеннолетних.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными, предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям.
В Еврокомиссии указывали, что будут следить за эффективным выполнением ими обязательств в рамках DMA. В случае, если компания не соблюдает обязательства, ЕК может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений комиссия будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.
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