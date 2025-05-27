https://ria.ru/20250527/evrosoyuz-2019418970.html

В ЕС начали расследование против сайтов с порноконтентом

В ЕС начали расследование против сайтов с порноконтентом - РИА Новости, 27.05.2025

В ЕС начали расследование против сайтов с порноконтентом

Еврокомиссия начала расследование в отношении платформ, размещающих порнографический контент, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T18:30:00+03:00

2025-05-27T18:30:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Еврокомиссия начала расследование в отношении платформ, размещающих порнографический контент, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье. "Расследование запущено в отношении сайтов Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos за предполагаемые нарушения закона о цифровых услугах (DSA)", — сказал он. По словам Ренье, расследование идет в целях защиты несовершеннолетних. Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными, предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. В Еврокомиссии указывали, что будут следить за эффективным выполнением ими обязательств в рамках DMA. В случае, если компания не соблюдает обязательства, ЕК может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений комиссия будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.

https://ria.ru/20250519/arest-2017858817.html

https://ria.ru/20250411/mer-2010642267.html

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