В ЕС начали расследование против сайтов с порноконтентом
ЕК инициировала расследование в отношении Pornhub
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Еврокомиссия начала расследование в отношении платформ, размещающих порнографический контент, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье.
"Расследование запущено в отношении сайтов Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos за предполагаемые нарушения закона о цифровых услугах (DSA)", — сказал он.
По словам Ренье, расследование идет в целях защиты несовершеннолетних.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными, предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям.
В Еврокомиссии указывали, что будут следить за эффективным выполнением ими обязательств в рамках DMA. В случае, если компания не соблюдает обязательства, ЕК может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений комиссия будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.
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