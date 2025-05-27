Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат назвал решение ФРГ о поставках оружия Киеву риском эскалации - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 27.05.2025 (обновлено: 18:21 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/evroparlament-2019376989.html
Евродепутат назвал решение ФРГ о поставках оружия Киеву риском эскалации
Евродепутат назвал решение ФРГ о поставках оружия Киеву риском эскалации - РИА Новости, 27.05.2025
Евродепутат назвал решение ФРГ о поставках оружия Киеву риском эскалации
Решение Германии снять ограничения по дальности с военных поставок Украине, если таковое было принято, означает большой риск эскалации, выразил мнение в беседе... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:42:00+03:00
2025-05-27T18:21:00+03:00
в мире
германия
украина
франция
тьерри мариани
евросоюз
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Решение Германии снять ограничения по дальности с военных поставок Украине, если таковое было принято, означает большой риск эскалации, выразил мнение в беседе с РИА Новости депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани. "Решение Германии разрешить наносить удары по территории РФ означает не только, что эта война продолжится, но и хуже того, что ситуация обострится. Это большой риск эскалации, и меня пугают ее последствия. Это очередной жест, который показывает, что Европа хочет продолжать войну. ЕС продолжает увеличивать число сигналов того, что они не ищут мира", - считает Мариани. В понедельник канцлер ФРГ Фририх Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее Мерц добавил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад.По словам Мариани, Европа ведет на Украине прокси-войну и "готова биться до последнего украинца"."Печально то, что американцы выступают с инициативами мира, которые пока правда не привели к результату, но есть позитивные сигналы, как обмен множества военнопленных, а Европа хочет, чтобы Зеленский любой ценой продолжал эту войну", - отметил политик."То, что серьёзнее всего, а также крайне лицемерно, - что ряд европейцев признает, что Украина будет вынуждена уступить часть своих территорий и что она никогда не вступит в НАТО, сам Макрон это сказал. И в это же время ЕС продолжает подталкивать Украину к войне. То, что говорит Макрон, все знают, но все боятся это признать", - заключил Мариани.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.Территории, где граждане приняли решение присоединиться к России, никто уже "не распродаст", заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о риске "продажи" Украины Штатам.
https://ria.ru/20250527/zaharova-2019236353.html
https://ria.ru/20250527/merts-2019271894.html
https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019146784.html
https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019168089.html
германия
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, франция, тьерри мариани, евросоюз, россия, владимир путин, дмитрий песков, нато, оон
В мире, Германия, Украина, Франция, Тьерри Мариани, Евросоюз, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, ООН
Евродепутат назвал решение ФРГ о поставках оружия Киеву риском эскалации

Депутат ЕП Мариани: снятие ФРГ ограничений по дальности означает риск эскалации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Решение Германии снять ограничения по дальности с военных поставок Украине, если таковое было принято, означает большой риск эскалации, выразил мнение в беседе с РИА Новости депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.
"Решение Германии разрешить наносить удары по территории РФ означает не только, что эта война продолжится, но и хуже того, что ситуация обострится. Это большой риск эскалации, и меня пугают ее последствия. Это очередной жест, который показывает, что Европа хочет продолжать войну. ЕС продолжает увеличивать число сигналов того, что они не ищут мира", - считает Мариани.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Захарова пошутила в ответ на заявление Мерца о поставках оружия Украине
Вчера, 01:47
В понедельник канцлер ФРГ Фририх Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее Мерц добавил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад.
По словам Мариани, Европа ведет на Украине прокси-войну и "готова биться до последнего украинца".
"Печально то, что американцы выступают с инициативами мира, которые пока правда не привели к результату, но есть позитивные сигналы, как обмен множества военнопленных, а Европа хочет, чтобы Зеленский любой ценой продолжал эту войну", - отметил политик.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Мерц сделал новое заявление о дальнобойном оружии для Киева
Вчера, 10:07
"То, что серьёзнее всего, а также крайне лицемерно, - что ряд европейцев признает, что Украина будет вынуждена уступить часть своих территорий и что она никогда не вступит в НАТО, сам Макрон это сказал. И в это же время ЕС продолжает подталкивать Украину к войне. То, что говорит Макрон, все знают, но все боятся это признать", - заключил Мариани.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Депутат: у России есть оружие на случай поставок дальнобойных ракет Киеву
26 мая, 16:43
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
Территории, где граждане приняли решение присоединиться к России, никто уже "не распродаст", заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о риске "продажи" Украины Штатам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Песков ответил на заявление Мерца о поставках дальнобойного оружия Киеву
26 мая, 17:50
 
В миреГерманияУкраинаФранцияТьерри МарианиЕвросоюзРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала