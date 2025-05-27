Евродепутат назвал решение ФРГ о поставках оружия Киеву риском эскалации
Депутат ЕП Мариани: снятие ФРГ ограничений по дальности означает риск эскалации
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Решение Германии снять ограничения по дальности с военных поставок Украине, если таковое было принято, означает большой риск эскалации, выразил мнение в беседе с РИА Новости депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.
"Решение Германии разрешить наносить удары по территории РФ означает не только, что эта война продолжится, но и хуже того, что ситуация обострится. Это большой риск эскалации, и меня пугают ее последствия. Это очередной жест, который показывает, что Европа хочет продолжать войну. ЕС продолжает увеличивать число сигналов того, что они не ищут мира", - считает Мариани.
В понедельник канцлер ФРГ Фририх Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее Мерц добавил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад.
По словам Мариани, Европа ведет на Украине прокси-войну и "готова биться до последнего украинца".
"Печально то, что американцы выступают с инициативами мира, которые пока правда не привели к результату, но есть позитивные сигналы, как обмен множества военнопленных, а Европа хочет, чтобы Зеленский любой ценой продолжал эту войну", - отметил политик.
"То, что серьёзнее всего, а также крайне лицемерно, - что ряд европейцев признает, что Украина будет вынуждена уступить часть своих территорий и что она никогда не вступит в НАТО, сам Макрон это сказал. И в это же время ЕС продолжает подталкивать Украину к войне. То, что говорит Макрон, все знают, но все боятся это признать", - заключил Мариани.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
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