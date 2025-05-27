https://ria.ru/20250527/evroparlament-2019376989.html

Евродепутат назвал решение ФРГ о поставках оружия Киеву риском эскалации

Евродепутат назвал решение ФРГ о поставках оружия Киеву риском эскалации - РИА Новости, 27.05.2025

Евродепутат назвал решение ФРГ о поставках оружия Киеву риском эскалации

Решение Германии снять ограничения по дальности с военных поставок Украине, если таковое было принято, означает большой риск эскалации, выразил мнение в беседе... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:42:00+03:00

2025-05-27T16:42:00+03:00

2025-05-27T18:21:00+03:00

в мире

германия

украина

франция

тьерри мариани

евросоюз

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg

ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Решение Германии снять ограничения по дальности с военных поставок Украине, если таковое было принято, означает большой риск эскалации, выразил мнение в беседе с РИА Новости депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани. "Решение Германии разрешить наносить удары по территории РФ означает не только, что эта война продолжится, но и хуже того, что ситуация обострится. Это большой риск эскалации, и меня пугают ее последствия. Это очередной жест, который показывает, что Европа хочет продолжать войну. ЕС продолжает увеличивать число сигналов того, что они не ищут мира", - считает Мариани. В понедельник канцлер ФРГ Фририх Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее Мерц добавил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад.По словам Мариани, Европа ведет на Украине прокси-войну и "готова биться до последнего украинца"."Печально то, что американцы выступают с инициативами мира, которые пока правда не привели к результату, но есть позитивные сигналы, как обмен множества военнопленных, а Европа хочет, чтобы Зеленский любой ценой продолжал эту войну", - отметил политик."То, что серьёзнее всего, а также крайне лицемерно, - что ряд европейцев признает, что Украина будет вынуждена уступить часть своих территорий и что она никогда не вступит в НАТО, сам Макрон это сказал. И в это же время ЕС продолжает подталкивать Украину к войне. То, что говорит Макрон, все знают, но все боятся это признать", - заключил Мариани.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.Территории, где граждане приняли решение присоединиться к России, никто уже "не распродаст", заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о риске "продажи" Украины Штатам.

https://ria.ru/20250527/zaharova-2019236353.html

https://ria.ru/20250527/merts-2019271894.html

https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019146784.html

https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019168089.html

германия

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, франция, тьерри мариани, евросоюз, россия, владимир путин, дмитрий песков, нато, оон