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Европа создает для себя неопределенность, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
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17:57 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/evropa-2019409246.html
Европа создает для себя неопределенность, заявил Песков
Европа создает для себя неопределенность, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
Европа создает для себя неопределенность, заявил Песков
Страны Европы, пытаясь заявлениями по дальнобойному оружию создать неопределенность для РФ, в первую очередь создают ее для себя, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:57:00+03:00
2025-05-27T17:57:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Страны Европы, пытаясь заявлениями по дальнобойному оружию создать неопределенность для РФ, в первую очередь создают ее для себя, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если они пытаются создать неопределенность, то они сначала создадут неопределенность для себя", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя ситуацию вокруг возможного снятия ограничений на дальность поставляемого Украине оружия. В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее Мерц добавил, что решение о снятии ограничений было принято ещё несколько месяцев назад. Песков в свою очередь отмечал, что если данные заявления соответствуют правде, то это является эскалацией.
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россия, украина, германия, дмитрий песков, фридрих мерц, павел зарубин, европа, в мире
Россия, Украина, Германия, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц, Павел Зарубин, Европа, В мире
Европа создает для себя неопределенность, заявил Песков

Песков: Европа, пытаясь создать неопределенность для России, создает ее для себя

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Страны Европы, пытаясь заявлениями по дальнобойному оружию создать неопределенность для РФ, в первую очередь создают ее для себя, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если они пытаются создать неопределенность, то они сначала создадут неопределенность для себя", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя ситуацию вокруг возможного снятия ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.
В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее Мерц добавил, что решение о снятии ограничений было принято ещё несколько месяцев назад. Песков в свою очередь отмечал, что если данные заявления соответствуют правде, то это является эскалацией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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РоссияУкраинаГерманияДмитрий ПесковФридрих МерцПавел ЗарубинЕвропаВ мире
 
 
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