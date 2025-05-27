https://ria.ru/20250527/evropa-2019367648.html
Европа не стоит на пути мира, заявил Песков
Европа не стоит на пути мира, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
Европа не стоит на пути мира, заявил Песков
Европа не стоит на пути мира, они грезят тем, что от России можно чего-то добиться давлением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:12:00+03:00
2025-05-27T16:12:00+03:00
2025-05-27T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Европа не стоит на пути мира, они грезят тем, что от России можно чего-то добиться давлением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что европейцы не стоят на пути мира, европейцы стоят на пути дальнейшего усиления давления на Россию. Они по-прежнему грезят, что от России можно чего-то добиться давлением, а не готовностью прислушиваться к озабоченностям страны", - сказал Песков журналистам.
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россия, европа, дмитрий песков, в мире
Россия, Европа, Дмитрий Песков, В мире
Европа не стоит на пути мира, заявил Песков
Песков: европейцы грезят, что от России можно чего-то добиться давлением