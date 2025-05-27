https://ria.ru/20250527/evropa-2019330568.html
Запад игнорирует украинские удары по гражданским объектам, заявил Лавров
Запад игнорирует украинские удары по гражданским объектам, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2025
Запад игнорирует украинские удары по гражданским объектам, заявил Лавров
Европейские страны предпочитают игнорировать сознательные удары по гражданской инфраструктуре России со стороны Украины, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:13:00+03:00
2025-05-27T14:13:00+03:00
2025-05-27T14:13:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
сергей лавров
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019305628_0:183:3244:2008_1920x0_80_0_0_4009305746258b3e354b046f78d21ee3.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Европейские страны предпочитают игнорировать сознательные удары по гражданской инфраструктуре России со стороны Украины, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все это время, во все периоды, как бы они ни назывались - прекращение огня, мораторий, перемирие - украинский режим продолжал наносить прицельные, сознательные удары и по энергетической, и по любой другой гражданской инфраструктуре... и то, что западная элита, в том числе и в Соединенных Штатах, но прежде всего в Европе, вообще старалась этого не замечать, это очевидно всем", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Российский министр предположил, что западным руководителям либо не докладывают о том, что происходит на Украине, либо они просто не хотят знать правду.
https://ria.ru/20250527/miroshnik-2019312302.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019305628_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_46a23c1f3fb149bef062f014a6431579.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, европа, сергей лавров, хакан фидан
В мире, Россия, Украина, Европа, Сергей Лавров, Хакан Фидан
Запад игнорирует украинские удары по гражданским объектам, заявил Лавров
Лавров: США и ЕС игнорируют сознательные удары ВСУ по гражданской инфраструктуре