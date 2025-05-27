Рейтинг@Mail.ru
Запад игнорирует украинские удары по гражданским объектам, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/evropa-2019330568.html
Запад игнорирует украинские удары по гражданским объектам, заявил Лавров
Запад игнорирует украинские удары по гражданским объектам, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2025
Запад игнорирует украинские удары по гражданским объектам, заявил Лавров
Европейские страны предпочитают игнорировать сознательные удары по гражданской инфраструктуре России со стороны Украины, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:13:00+03:00
2025-05-27T14:13:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
сергей лавров
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019305628_0:183:3244:2008_1920x0_80_0_0_4009305746258b3e354b046f78d21ee3.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Европейские страны предпочитают игнорировать сознательные удары по гражданской инфраструктуре России со стороны Украины, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все это время, во все периоды, как бы они ни назывались - прекращение огня, мораторий, перемирие - украинский режим продолжал наносить прицельные, сознательные удары и по энергетической, и по любой другой гражданской инфраструктуре... и то, что западная элита, в том числе и в Соединенных Штатах, но прежде всего в Европе, вообще старалась этого не замечать, это очевидно всем", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Российский министр предположил, что западным руководителям либо не докладывают о том, что происходит на Украине, либо они просто не хотят знать правду.
https://ria.ru/20250527/miroshnik-2019312302.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019305628_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_46a23c1f3fb149bef062f014a6431579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, сергей лавров, хакан фидан
В мире, Россия, Украина, Европа, Сергей Лавров, Хакан Фидан
Запад игнорирует украинские удары по гражданским объектам, заявил Лавров

Лавров: США и ЕС игнорируют сознательные удары ВСУ по гражданской инфраструктуре

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Европейские страны предпочитают игнорировать сознательные удары по гражданской инфраструктуре России со стороны Украины, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все это время, во все периоды, как бы они ни назывались - прекращение огня, мораторий, перемирие - украинский режим продолжал наносить прицельные, сознательные удары и по энергетической, и по любой другой гражданской инфраструктуре... и то, что западная элита, в том числе и в Соединенных Штатах, но прежде всего в Европе, вообще старалась этого не замечать, это очевидно всем", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Российский министр предположил, что западным руководителям либо не докладывают о том, что происходит на Украине, либо они просто не хотят знать правду.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Мирошник: Киев наносит удары по гражданским целям, чтобы сеять смуту
Вчера, 12:50
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаСергей ЛавровХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала