https://ria.ru/20250527/evropa-2019330568.html

Запад игнорирует украинские удары по гражданским объектам, заявил Лавров

Запад игнорирует украинские удары по гражданским объектам, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2025

Запад игнорирует украинские удары по гражданским объектам, заявил Лавров

Европейские страны предпочитают игнорировать сознательные удары по гражданской инфраструктуре России со стороны Украины, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:13:00+03:00

2025-05-27T14:13:00+03:00

2025-05-27T14:13:00+03:00

в мире

россия

украина

европа

сергей лавров

хакан фидан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019305628_0:183:3244:2008_1920x0_80_0_0_4009305746258b3e354b046f78d21ee3.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Европейские страны предпочитают игнорировать сознательные удары по гражданской инфраструктуре России со стороны Украины, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все это время, во все периоды, как бы они ни назывались - прекращение огня, мораторий, перемирие - украинский режим продолжал наносить прицельные, сознательные удары и по энергетической, и по любой другой гражданской инфраструктуре... и то, что западная элита, в том числе и в Соединенных Штатах, но прежде всего в Европе, вообще старалась этого не замечать, это очевидно всем", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Российский министр предположил, что западным руководителям либо не докладывают о том, что происходит на Украине, либо они просто не хотят знать правду.

https://ria.ru/20250527/miroshnik-2019312302.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, европа, сергей лавров, хакан фидан