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"Угроза всему континенту". В США пришли в ужас от планов ЕС по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/es-2019309659.html
"Угроза всему континенту". В США пришли в ужас от планов ЕС по Украине
"Угроза всему континенту". В США пришли в ужас от планов ЕС по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
"Угроза всему континенту". В США пришли в ужас от планов ЕС по Украине
Решение европейских политиков о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России представляет опасность для всего... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:41:00+03:00
2025-05-27T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
россия
германия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Решение европейских политиков о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России представляет опасность для всего континента, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети Х."Лидеры ЕС заигрывают с ядерной войной, чтобы сохранить свою ускользающую власть. Они представляют цивилизационную угрозу всему континенту", — написал он.В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.В середине апреля канцлер ФРГ допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. Тем не менее чуть позднее он заявил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ дальнобойное оружие, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Тогда же политик отметил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.
https://ria.ru/20250527/merts-2019257888.html
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в мире, европа, украина, россия, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Россия, Германия
"Угроза всему континенту". В США пришли в ужас от планов ЕС по Украине

Журналист Фази: решение ЕС по ударам вглубь России создает угрозу для Европы

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Решение европейских политиков о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России представляет опасность для всего континента, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети Х.
"Лидеры ЕС заигрывают с ядерной войной, чтобы сохранить свою ускользающую власть. Они представляют цивилизационную угрозу всему континенту", — написал он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Ядерный конфликт". В Германии запаниковали после решения Мерца по Украине
Вчера, 09:05
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
В середине апреля канцлер ФРГ допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. Тем не менее чуть позднее он заявил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ дальнобойное оружие, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Тогда же политик отметил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Украина получит все, что заслужила
26 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаРоссияГермания
 
 
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