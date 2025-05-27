https://ria.ru/20250527/energodar-2019323908.html

Украинские войска ударили по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов

Украинские войска ударили по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов - РИА Новости, 27.05.2025

Украинские войска ударили по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов

Украинские войска нанесли удар из артиллерии по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:43:00+03:00

2025-05-27T13:43:00+03:00

2025-05-27T13:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

энергодар

владимир рогов

запорожская аэс

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из артиллерии по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ нанесли удар из ствольной артиллерии по береговой линии Энергодара", - сказал Рогов. По его словам, в городе прозвучало не менее трех взрывов. Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250525/zaes-2018968140.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия