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Украинские войска ударили по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/energodar-2019323908.html
Украинские войска ударили по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов
Украинские войска ударили по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов - РИА Новости, 27.05.2025
Украинские войска ударили по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов
Украинские войска нанесли удар из артиллерии по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:43:00+03:00
2025-05-27T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
энергодар
владимир рогов
запорожская аэс
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из артиллерии по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ нанесли удар из ствольной артиллерии по береговой линии Энергодара", - сказал Рогов. По его словам, в городе прозвучало не менее трех взрывов. Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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россия
запорожская область
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россия, запорожская область, энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Энергодар, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска ударили по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов

Рогов: ВСУ нанесли удар из ствольной артиллерии по береговой линии Энергодара

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из артиллерии по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ нанесли удар из ствольной артиллерии по береговой линии Энергодара", - сказал Рогов.
По его словам, в городе прозвучало не менее трех взрывов. Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
На ЗАЭС сообщили об артобстреле станции в день ротации инспекторов МАГАТЭ
25 мая, 14:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЭнергодарВладимир РоговЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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