https://ria.ru/20250527/ekspert-2019328932.html

Военный эксперт: Россия нанесла ощутимый урон Украине ответными ударами

Военный эксперт: Россия нанесла ощутимый урон Украине ответными ударами - РИА Новости, 27.05.2025

Военный эксперт: Россия нанесла ощутимый урон Украине ответными ударами

Украина просчиталась, пытаясь атаками по территории РФ добиться 30-дневного перемирия, в то время Россия укрепила свои позиции в ответных массированных ударах,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:06:00+03:00

2025-05-27T14:06:00+03:00

2025-05-27T14:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украина просчиталась, пытаясь атаками по территории РФ добиться 30-дневного перемирия, в то время Россия укрепила свои позиции в ответных массированных ударах, поразив очень чувствительные объекты военной инфраструктуры, в результате чего украинские и западные СМИ подняли панику, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Минобороны РФ ранее сообщило, что почти за неделю средства ПВО уничтожили и перехватили 1465 ударный украинский беспилотник вне зоны СВО, и перечислило военные объекты Украины, по которым были нанесены ответные удары. Также в заявлении МО РФ говорится, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса. "Если говорить о результативности, то Россия выиграла это противовоздушное сражение, организованное Украиной, а также поразила множество объектов. Удары оказались настолько чувствительные, что украинские и европейские СМИ подняли целые панические настроения, докатившиеся до США, и американский президент Дональд Трамп голословно обвинил Россию в жестокости и непредсказуемости, полностью игнорируя тот факт, что на самом деле жестокость по отношению к гражданским лицам и объектам предприняла как раз Украина. Мы же били чисто по военной инфраструктуре, чисто по военным объектам, и большинство этих объектов было уничтожено", - сказал Леонков. По его словам, ВСУ ставили перед собой амбициозные задачи по поражению гражданской инфраструктуры, в итоге страдали обычные россияне, среди которых, к сожалению, есть и погибшие. "Амбициозная задача, которая заключалась в том, чтобы посадить Россию за стол переговоров и навязать ей свою волю по принятию решения о 30-дневном прекращении огня, не состоялась. При этом, если мы сравним результативность ударов, то она явно на стороне России. С одной стороны, у нас отработали средства противовоздушной обороны, которые максимально снизили ущерб массированного налета, который шел практически в круглосуточном режиме", - считает Леонков. Он отметил, что в течение недели Украина атаковала территорию РФ с помощью беспилотников и высокоточного оружия, Россия произвела ответные удары по всей военной инфраструктуре, которая дает ВСУ возможность применять высокоточное оружие. "Вооруженные силы России били по цехам, где собирались беспилотники, где комплектовались ракетные комплексы HIMARS, уничтожались цеха ремонта техники, которая осуществляла запуск высокоточного оружия и дронов, удары наносились по комплексам ПВО, которые как раз защищали эти объекты от ударов возмездия с нашей стороны", - подчеркнул эксперт. Он также обратил внимание на количество беспилотников, задействованных в многодневной атаке на Россию. "Мы понимаем, что эти атаки не осуществлялись только одной Украиной. Такой пролет беспилотников был невозможен без участия западных партнеров, которые обладают разведывательной информацией, предоставленной спутниковой группировкой StarShield параллельно со Starlink", - заметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250527/lavrov-2019323458.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, сша, алексей леонков, дональд трамп, вооруженные силы украины