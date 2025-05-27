https://ria.ru/20250527/ege-2019379323.html

Миронов предложил ввести ЕГЭ для чиновников

Миронов предложил ввести ЕГЭ для чиновников - РИА Новости, 27.05.2025

Миронов предложил ввести ЕГЭ для чиновников

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для чиновников, чтобы они... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:50:00+03:00

2025-05-27T16:50:00+03:00

2025-05-27T16:50:00+03:00

общество

сергей миронов

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для чиновников, чтобы они регулярно сдавали экзамены по русскому языку, проходили проверку на знание Конституции и истории России. "На прошлой неделе в стране начался основной период сдачи единого госэкзамена. Сегодня тысячи ребят усиленно готовятся, нервничают, верят в счастливый билет и надеются на достойные результаты. Хочу пожелать им выдержки, удачи, высоких баллов, поступления в вуз своей мечты. Ну а мы решили воспользоваться поводом, чтобы предложить ввести ЕГЭ для чиновников. Да-да, для чиновников, чтобы они регулярно сдавали экзамены по русскому языку, на знание Конституции и истории родной страны", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что такой вид экзамена должен проходить хотя бы в рамках школьной программы. Но если же речь идёт о профильном министерстве, то, по его словам, уровень вопросов должен быть выше. "В этот экзамен нужно обязательно включить вопросы на знание профильного законодательства и нормативных документов – федеральных, региональных, муниципальных", - добавил лидер партии. Миронов также уточнил, что контроль за чиновниками на экзаменах нужно организовать такой же, как за школьниками на ЕГЭ: полностью обыскивать, поставить камеры в туалетах и чтоб не было никаких мобильных телефонов. Контроль, по его мнению, должен быть максимально строгим, а за нарушение дисциплины и списывание – удаление из аудитории с правом пересдачи только через месяц. "Не сдал – минус премия, понижение в должности, в зарплате. Не сдал три раза – увольнение. Надо сказать, что сегодня чиновники проходят аттестацию один раз в три года для определения соответствия занимаемой должности, но я знаю, как вольготно проводятся эти мероприятия, и будет правильно заменить их на полноценный ЕГЭ. Чтоб по всей строгости, как у выпускников школ", - сказал политик. Миронов также предложил первым "попытать счастья" сотрудникам Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств развития образования. "Я в них верю, и у них всё получится. Далее – все остальные, по профилю, вплоть до муниципальных служащих. Уверен, будет интересно, и большое количество инфоповодов гарантировано", - подытожил депутат Госдумы.

https://ria.ru/20250515/mironov-2017017088.html

https://ria.ru/20250523/ikona-2018681446.html

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общество, сергей миронов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, россия