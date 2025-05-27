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После ДТП с автобусом и грузовиками в Воронежской области завели дело - РИА Новости, 27.05.2025
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20:55 27.05.2025 (обновлено: 21:42 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/dtp-2019438959.html
После ДТП с автобусом и грузовиками в Воронежской области завели дело
После ДТП с автобусом и грузовиками в Воронежской области завели дело - РИА Новости, 27.05.2025
После ДТП с автобусом и грузовиками в Воронежской области завели дело
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиками в Воронежской области, сообщило СУСК по РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T20:55:00+03:00
2025-05-27T21:42:00+03:00
происшествия
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
дтп
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиками в Воронежской области, сообщило СУСК по региону."Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Сообщается, что следователи СК провели осмотр места происшествия и транспортных средств, ставших участниками ДТП, допросили свидетелей. По уголовному делу назначены ряд судебных экспертиз.По данным прокуратуры и УМВД по Воронежской области, во вторник вечером на трассе М-4 "Дон" водитель рейсового автобуса MAN не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося грузовика Dongfeng и столкнулся с ним, а грузовик по инерции столкнулся с "Камазом". В УМВД сообщали, что пострадали водитель Dongfeng, водитель автобуса, а также 12 пассажиров автобуса. По предварительным данным, в автобусе MAN находились 40 человек, автобус следовал по маршруту "Елец-Воронеж".
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воронежская область
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происшествия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), дтп, россия
Происшествия, Воронежская область, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП, Россия
После ДТП с автобусом и грузовиками в Воронежской области завели дело

СК завел дело после ДТП с автобусом и двумя грузовиками в Воронежской области

© Фото : УМВД по Воронежской областиДТП в Воронежской области
ДТП в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : УМВД по Воронежской области
ДТП в Воронежской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиками в Воронежской области, сообщило СУСК по региону.
"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что следователи СК провели осмотр места происшествия и транспортных средств, ставших участниками ДТП, допросили свидетелей. По уголовному делу назначены ряд судебных экспертиз.
По данным прокуратуры и УМВД по Воронежской области, во вторник вечером на трассе М-4 "Дон" водитель рейсового автобуса MAN не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося грузовика Dongfeng и столкнулся с ним, а грузовик по инерции столкнулся с "Камазом". В УМВД сообщали, что пострадали водитель Dongfeng, водитель автобуса, а также 12 пассажиров автобуса. По предварительным данным, в автобусе MAN находились 40 человек, автобус следовал по маршруту "Елец-Воронеж".
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