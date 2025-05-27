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После ДТП с автобусом и грузовиками в Воронежской области завели дело

После ДТП с автобусом и грузовиками в Воронежской области завели дело - РИА Новости, 27.05.2025

После ДТП с автобусом и грузовиками в Воронежской области завели дело

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиками в Воронежской области, сообщило СУСК по РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T20:55:00+03:00

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2025-05-27T21:42:00+03:00

происшествия

воронежская область

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дтп

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиками в Воронежской области, сообщило СУСК по региону."Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Сообщается, что следователи СК провели осмотр места происшествия и транспортных средств, ставших участниками ДТП, допросили свидетелей. По уголовному делу назначены ряд судебных экспертиз.По данным прокуратуры и УМВД по Воронежской области, во вторник вечером на трассе М-4 "Дон" водитель рейсового автобуса MAN не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося грузовика Dongfeng и столкнулся с ним, а грузовик по инерции столкнулся с "Камазом". В УМВД сообщали, что пострадали водитель Dongfeng, водитель автобуса, а также 12 пассажиров автобуса. По предварительным данным, в автобусе MAN находились 40 человек, автобус следовал по маршруту "Елец-Воронеж".

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происшествия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), дтп, россия