https://ria.ru/20250527/dtp-2019435239.html
В Омской области в ДТП погибли двое детей
В Омской области в ДТП погибли двое детей - РИА Новости, 27.05.2025
В Омской области в ДТП погибли двое детей
Водитель легкового автомобиля погиб, а двое его племянников находятся в тяжелом состоянии после столкновения с ЗИЛом в Омской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T20:18:00+03:00
2025-05-27T20:18:00+03:00
2025-05-27T20:45:00+03:00
происшествия
авто
омская область
омск
тара
завод имени лихачева (зил)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019437153_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_75aa6fc0489bc99f6f5f8d4a5b66b24e.jpg
ОМСК, 27 - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля погиб, а двое его племянников находятся в тяжелом состоянии после столкновения с ЗИЛом в Омской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. ДТП с грузовиком произошло в Омской области вечером во вторник. Водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с груженым ЗИЛом в районе 170 километра дороги Омск - Тара. "В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, его два несовершеннолетних пассажира (девочка 2014 года рождения и мальчик 2016 года рождения) доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - сообщили в пресс-службе. Как уточнили РИА Новости в региональной прокуратуре, дядя вместе с племянниками ехал из зоопарка. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.
https://ria.ru/20250524/dtp-2018914517.html
омская область
омск
тара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019437153_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f48dd6d445b4923599da3c9aed19419b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, омская область, омск, тара, завод имени лихачева (зил)
Происшествия, Авто, Омская область, Омск, Тара, Завод имени Лихачева (ЗИЛ)
В Омской области в ДТП погибли двое детей
В Омской области в ДТП с грузовиком погиб водитель и двое его племянников