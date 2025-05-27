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В Омской области в ДТП погибли двое детей - РИА Новости, 27.05.2025
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20:18 27.05.2025 (обновлено: 20:45 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/dtp-2019435239.html
В Омской области в ДТП погибли двое детей
В Омской области в ДТП погибли двое детей - РИА Новости, 27.05.2025
В Омской области в ДТП погибли двое детей
Водитель легкового автомобиля погиб, а двое его племянников находятся в тяжелом состоянии после столкновения с ЗИЛом в Омской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T20:18:00+03:00
2025-05-27T20:45:00+03:00
происшествия
авто
омская область
омск
тара
завод имени лихачева (зил)
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ОМСК, 27 - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля погиб, а двое его племянников находятся в тяжелом состоянии после столкновения с ЗИЛом в Омской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. ДТП с грузовиком произошло в Омской области вечером во вторник. Водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с груженым ЗИЛом в районе 170 километра дороги Омск - Тара. "В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, его два несовершеннолетних пассажира (девочка 2014 года рождения и мальчик 2016 года рождения) доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - сообщили в пресс-службе. Как уточнили РИА Новости в региональной прокуратуре, дядя вместе с племянниками ехал из зоопарка. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.
https://ria.ru/20250524/dtp-2018914517.html
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происшествия, авто, омская область, омск, тара, завод имени лихачева (зил)
Происшествия, Авто, Омская область, Омск, Тара, Завод имени Лихачева (ЗИЛ)
В Омской области в ДТП погибли двое детей

В Омской области в ДТП с грузовиком погиб водитель и двое его племянников

© Фото : Прокуратура Омской области/TelegramМесто ДТП с грузовиком в Омской области. 27 мая 2025
Место ДТП с грузовиком в Омской области. 27 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Прокуратура Омской области/Telegram
Место ДТП с грузовиком в Омской области. 27 мая 2025
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ОМСК, 27 - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля погиб, а двое его племянников находятся в тяжелом состоянии после столкновения с ЗИЛом в Омской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
ДТП с грузовиком произошло в Омской области вечером во вторник. Водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с груженым ЗИЛом в районе 170 километра дороги Омск - Тара.
"В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, его два несовершеннолетних пассажира (девочка 2014 года рождения и мальчик 2016 года рождения) доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - сообщили в пресс-службе.
Как уточнили РИА Новости в региональной прокуратуре, дядя вместе с племянниками ехал из зоопарка.
Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.
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ПроисшествияАвтоОмская областьОмскТараЗавод имени Лихачева (ЗИЛ)
 
 
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