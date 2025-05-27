https://ria.ru/20250527/dtp-2019435239.html

В Омской области в ДТП погибли двое детей

В Омской области в ДТП погибли двое детей - РИА Новости, 27.05.2025

В Омской области в ДТП погибли двое детей

Водитель легкового автомобиля погиб, а двое его племянников находятся в тяжелом состоянии после столкновения с ЗИЛом в Омской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T20:18:00+03:00

2025-05-27T20:18:00+03:00

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происшествия

авто

омская область

омск

тара

завод имени лихачева (зил)

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ОМСК, 27 - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля погиб, а двое его племянников находятся в тяжелом состоянии после столкновения с ЗИЛом в Омской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. ДТП с грузовиком произошло в Омской области вечером во вторник. Водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с груженым ЗИЛом в районе 170 километра дороги Омск - Тара. "В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, его два несовершеннолетних пассажира (девочка 2014 года рождения и мальчик 2016 года рождения) доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - сообщили в пресс-службе. Как уточнили РИА Новости в региональной прокуратуре, дядя вместе с племянниками ехал из зоопарка. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.

https://ria.ru/20250524/dtp-2018914517.html

омская область

омск

тара

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происшествия, авто, омская область, омск, тара, завод имени лихачева (зил)