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В ДТП с автобусом и грузовиками в Воронежской области пострадали 14 человек - РИА Новости, 27.05.2025
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18:45 27.05.2025 (обновлено: 21:44 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/dtp-2019424428.html
В ДТП с автобусом и грузовиками в Воронежской области пострадали 14 человек
В ДТП с автобусом и грузовиками в Воронежской области пострадали 14 человек - РИА Новости, 27.05.2025
В ДТП с автобусом и грузовиками в Воронежской области пострадали 14 человек
Четырнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с двумя грузовиками в Воронежской области, сообщило управление МВД по региону. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:45:00+03:00
2025-05-27T21:44:00+03:00
происшествия
воронежская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с двумя грузовиками в Воронежской области, сообщило управление МВД по региону."В результате ДТП водители автомобиля Dongfeng (грузовик. — Прим. ред.), а также рейсового автобуса и его 12 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести, сотрудниками скорой медицинской помощи доставлены в медучреждение", — говорится в заявлении.Предварительно, до 40 человек находилось в автобусе MAN. Он следовал по маршруту Елец — Воронеж."Водитель &lt;...&gt; не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с грузовым автомобилем Dongfeng, который по инерции допустил столкновение с автомобилем КамАЗ", — уточнили в управлении.Об аварии на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области ранее во вторник сообщила региональная прокуратура. По данным ведомства, ДТП произошло около 16:00 мск на 481-м километре автодороги в Рамонском районе.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20250527/dtp-2019370299.html
https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html
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происшествия, воронежская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп
Происшествия, Воронежская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП
В ДТП с автобусом и грузовиками в Воронежской области пострадали 14 человек

МВД: 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками в Воронежской области

© Фото : УМВД по Воронежской областиДТП в Воронежской области
ДТП в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : УМВД по Воронежской области
ДТП в Воронежской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с двумя грузовиками в Воронежской области, сообщило управление МВД по региону.
"В результате ДТП водители автомобиля Dongfeng (грузовик. — Прим. ред.), а также рейсового автобуса и его 12 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести, сотрудниками скорой медицинской помощи доставлены в медучреждение", — говорится в заявлении.
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Предварительно, до 40 человек находилось в автобусе MAN. Он следовал по маршруту Елец — Воронеж.
"Водитель <...> не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с грузовым автомобилем Dongfeng, который по инерции допустил столкновение с автомобилем КамАЗ", — уточнили в управлении.
Об аварии на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области ранее во вторник сообщила региональная прокуратура. По данным ведомства, ДТП произошло около 16:00 мск на 481-м километре автодороги в Рамонском районе.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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