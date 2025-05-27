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В Самарской области в ДТП с фурой погибли три человека - РИА Новости, 27.05.2025
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16:25 27.05.2025 (обновлено: 16:33 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/dtp-2019370299.html
В Самарской области в ДТП с фурой погибли три человека
В Самарской области в ДТП с фурой погибли три человека - РИА Новости, 27.05.2025
В Самарской области в ДТП с фурой погибли три человека
Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля Ford и фуры Mercedes на федеральной дороге M-5 в Самарской области, сообщается на сайте региональной... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:25:00+03:00
2025-05-27T16:33:00+03:00
происшествия
авто
самарская область
сызранский район
дтп
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САМАРА, 27 мая - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля Ford и фуры Mercedes на федеральной дороге M-5 в Самарской области, сообщается на сайте региональной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, легковой автомобиль Ford и грузовик Mercedes столкнулись примерно в 13.43 мск на 897-м километре федеральной дороги М-5 недалеко от поселка Сборный Сызранского района. "В результате аварии водитель и два пассажира легковой автомашины Ford погибли, водителю грузовой машины оказана необходимая медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Ход процессуальной проверки взят на контроль.
https://ria.ru/20250105/dtp-1992599393.html
самарская область
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происшествия, авто, самарская область, сызранский район, дтп
Происшествия, Авто, Самарская область, Сызранский район, ДТП
В Самарской области в ДТП с фурой погибли три человека

При столкновении легковушки и фуры в Самарской области погибли три человека

© Прокуратура Самарской областиМесто ДТП с фурой недалеко от поселка Сборный Самарской области. 27 мая 2025
Место ДТП с фурой недалеко от поселка Сборный Самарской области. 27 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Прокуратура Самарской области
Место ДТП с фурой недалеко от поселка Сборный Самарской области. 27 мая 2025
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САМАРА, 27 мая - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля Ford и фуры Mercedes на федеральной дороге M-5 в Самарской области, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, легковой автомобиль Ford и грузовик Mercedes столкнулись примерно в 13.43 мск на 897-м километре федеральной дороги М-5 недалеко от поселка Сборный Сызранского района.
"В результате аварии водитель и два пассажира легковой автомашины Ford погибли, водителю грузовой машины оказана необходимая медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Ход процессуальной проверки взят на контроль.
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