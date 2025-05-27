https://ria.ru/20250527/dtp-2019370299.html

В Самарской области в ДТП с фурой погибли три человека

В Самарской области в ДТП с фурой погибли три человека - РИА Новости, 27.05.2025

В Самарской области в ДТП с фурой погибли три человека

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля Ford и фуры Mercedes на федеральной дороге M-5 в Самарской области, сообщается на сайте региональной... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:25:00+03:00

2025-05-27T16:25:00+03:00

2025-05-27T16:33:00+03:00

происшествия

авто

самарская область

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САМАРА, 27 мая - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля Ford и фуры Mercedes на федеральной дороге M-5 в Самарской области, сообщается на сайте региональной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, легковой автомобиль Ford и грузовик Mercedes столкнулись примерно в 13.43 мск на 897-м километре федеральной дороги М-5 недалеко от поселка Сборный Сызранского района. "В результате аварии водитель и два пассажира легковой автомашины Ford погибли, водителю грузовой машины оказана необходимая медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Ход процессуальной проверки взят на контроль.

https://ria.ru/20250105/dtp-1992599393.html

самарская область

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происшествия, авто, самарская область, сызранский район, дтп