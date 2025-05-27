https://ria.ru/20250527/dtp-2019255872.html

В Волгоградской области в ДТП с двумя машинами пострадали шесть человек

В Волгоградской области в ДТП с двумя машинами пострадали шесть человек - РИА Новости, 27.05.2025

В Волгоградской области в ДТП с двумя машинами пострадали шесть человек

Шесть человек, включая троих детей, пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T08:36:00+03:00

2025-05-27T08:36:00+03:00

2025-05-27T08:36:00+03:00

дубовский район

волгоградская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg

ВОЛГОГРАД, 27 мая - РИА Новости. Шесть человек, включая троих детей, пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным ведомства, во вторник около 6.00 на трассе в Дубовском районе столкнулись Peugeot и Changan. "В результате ДТП пострадали водитель, пассажирка, три ребенка из автомобиля Changan, а также водитель Peugeot", - говорится в сообщении полиции.

https://ria.ru/20250526/dtp-2019090199.html

дубовский район

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дубовский район, волгоградская область, происшествия