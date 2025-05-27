https://ria.ru/20250527/dtp-2019255872.html
В Волгоградской области в ДТП с двумя машинами пострадали шесть человек
В Волгоградской области в ДТП с двумя машинами пострадали шесть человек - РИА Новости, 27.05.2025
В Волгоградской области в ДТП с двумя машинами пострадали шесть человек
Шесть человек, включая троих детей, пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T08:36:00+03:00
2025-05-27T08:36:00+03:00
2025-05-27T08:36:00+03:00
дубовский район
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 27 мая - РИА Новости. Шесть человек, включая троих детей, пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным ведомства, во вторник около 6.00 на трассе в Дубовском районе столкнулись Peugeot и Changan. "В результате ДТП пострадали водитель, пассажирка, три ребенка из автомобиля Changan, а также водитель Peugeot", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20250526/dtp-2019090199.html
дубовский район
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дубовский район, волгоградская область, происшествия
Дубовский район, Волгоградская область, Происшествия
В Волгоградской области в ДТП с двумя машинами пострадали шесть человек
Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП под Волгоградом