Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области в ДТП с двумя машинами пострадали шесть человек - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/dtp-2019255872.html
В Волгоградской области в ДТП с двумя машинами пострадали шесть человек
В Волгоградской области в ДТП с двумя машинами пострадали шесть человек - РИА Новости, 27.05.2025
В Волгоградской области в ДТП с двумя машинами пострадали шесть человек
Шесть человек, включая троих детей, пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T08:36:00+03:00
2025-05-27T08:36:00+03:00
дубовский район
волгоградская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
ВОЛГОГРАД, 27 мая - РИА Новости. Шесть человек, включая троих детей, пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным ведомства, во вторник около 6.00 на трассе в Дубовском районе столкнулись Peugeot и Changan. "В результате ДТП пострадали водитель, пассажирка, три ребенка из автомобиля Changan, а также водитель Peugeot", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20250526/dtp-2019090199.html
дубовский район
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубовский район, волгоградская область, происшествия
Дубовский район, Волгоградская область, Происшествия
В Волгоградской области в ДТП с двумя машинами пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП под Волгоградом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 27 мая - РИА Новости. Шесть человек, включая троих детей, пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, во вторник около 6.00 на трассе в Дубовском районе столкнулись Peugeot и Changan.
"В результате ДТП пострадали водитель, пассажирка, три ребенка из автомобиля Changan, а также водитель Peugeot", - говорится в сообщении полиции.
ДТП в Тольятти - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
В Тольятти маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие
26 мая, 13:01
 
Дубовский районВолгоградская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала