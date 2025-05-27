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Мирошник назвал число погибших в Донбассе с весны 2014 года - РИА Новости, 27.05.2025
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18:28 27.05.2025 (обновлено: 18:31 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/donbass-2019418610.html
Мирошник назвал число погибших в Донбассе с весны 2014 года
Мирошник назвал число погибших в Донбассе с весны 2014 года - РИА Новости, 27.05.2025
Мирошник назвал число погибших в Донбассе с весны 2014 года
Более 13 тысяч мирных граждан погибли с весны 2014 года в Донбассе, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. РИА Новости, 27.05.2025
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 13 тысяч мирных граждан погибли с весны 2014 года в Донбассе, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Начиная с бойни под названием "АТО", развязанной Киевом в Донбассе весной 2014 года, по сегодняшний день пострадало уже более 37 тысяч мирного гражданского населения, среди них более 1800 несовершеннолетних детей. Были убиты более 13 тысяч мирных граждан, среди них 340 несовершеннолетних детей", - заявил Мирошник, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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донбасс, россия, родион мирошник, киев
Донбасс, Россия, Родион Мирошник, Киев
Мирошник назвал число погибших в Донбассе с весны 2014 года

Мирошник: более 13 тыс человек погибли в Донбассе с весны 2014 года

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 13 тысяч мирных граждан погибли с весны 2014 года в Донбассе, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Начиная с бойни под названием "АТО", развязанной Киевом в Донбассе весной 2014 года, по сегодняшний день пострадало уже более 37 тысяч мирного гражданского населения, среди них более 1800 несовершеннолетних детей. Были убиты более 13 тысяч мирных граждан, среди них 340 несовершеннолетних детей", - заявил Мирошник, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
В апреле от атак ВСУ пострадали минимум 478 жителей России, заявил Мирошник
26 мая, 07:26
 
ДонбассРоссияРодион МирошникКиев
 
 
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