https://ria.ru/20250527/donbass-2019418610.html

Мирошник назвал число погибших в Донбассе с весны 2014 года

Мирошник назвал число погибших в Донбассе с весны 2014 года - РИА Новости, 27.05.2025

Мирошник назвал число погибших в Донбассе с весны 2014 года

Более 13 тысяч мирных граждан погибли с весны 2014 года в Донбассе, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T18:28:00+03:00

2025-05-27T18:28:00+03:00

2025-05-27T18:31:00+03:00

донбасс

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родион мирошник

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 13 тысяч мирных граждан погибли с весны 2014 года в Донбассе, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Начиная с бойни под названием "АТО", развязанной Киевом в Донбассе весной 2014 года, по сегодняшний день пострадало уже более 37 тысяч мирного гражданского населения, среди них более 1800 несовершеннолетних детей. Были убиты более 13 тысяч мирных граждан, среди них 340 несовершеннолетних детей", - заявил Мирошник, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

https://ria.ru/20250526/ataka-2019040761.html

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донбасс, россия, родион мирошник, киев