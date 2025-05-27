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Замкомандира батальона рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Замкомандира батальона рассказал о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 27.05.2025
Замкомандира батальона рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным "Орех" рассказал на видео, предоставленном Минобороны РФ, как российские военные с... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:35:00+03:00
2025-05-27T14:35:00+03:00
2025-05-27T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным "Орех" рассказал на видео, предоставленном Минобороны РФ, как российские военные с помощью беспилотников заметили заградотряды, прикрепленные к подразделениям ВСУ, оборонявшим Старую Николаевку в ДНР. Министерство во вторник сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в ДНР. По словам офицера, военнослужащие ВС РФ с помощью разведывательных беспилотников заметили, что к подразделениям ВСУ, которые обороняли населенный пункт, были прикреплены "заградительные подразделения". "Схема стандартная - те военнослужащие вооруженных сил Украины, которые по своим морально-деловым качествам не способны или не хотят принимать участие непосредственно в боевых действиях, к ним прикрепляется надзирательный орган в виде запрещенных на территории Российской Федерации подразделений", - сказал "Орех".
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Заместитель командира батальона о продвижении российских войск в ДНР
Заместитель командира батальона о продвижении российских войск в ДНР
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РИА Новости
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Замкомандира батальона рассказал о продвижении российских войск в ДНР
МО: заградотряды были прикреплены к боевикам ВСУ, оборонявшим Старую Николаевку