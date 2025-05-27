https://ria.ru/20250527/deti-2019193033.html

Детей на пенсию не меняют

Детей на пенсию не меняют - РИА Новости, 27.05.2025

Детей на пенсию не меняют

Идея о том, что поднять рождаемость можно через отмену пенсий нынешней молодежи, естественно, вызвала бурную реакцию. Предложение убрать социальные гарантии,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T08:00:00+03:00

2025-05-27T08:00:00+03:00

2025-05-27T08:02:00+03:00

аналитика

россия

константин малофеев

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Идея о том, что поднять рождаемость можно через отмену пенсий нынешней молодежи, естественно, вызвала бурную реакцию. Предложение убрать социальные гарантии, считающиеся одним из главных достижений советских времен, сразу же провоцирует резкую реакцию: вот до чего дикий капитализм страну и народ довел — уже последнего хотят лишить. Хотя сама идея изначально не об этом. Она о том, чтобы изменить отношение людей к семье как таковой, вернуть многодетность. И уж тем более эта идея не имеет ничего общего с позицией Путина и государственной политикой, однако ее тут же принялись обсуждать и осуждать чуть ли ни как инициативу власти, то ли отвлекающей внимание от чего-то более важного, то ли и в самом деле готовящей ликвидацию социальных гарантий и таким вбросом прощупывающей почву. Ни того ни другого, конечно, нет, тем не менее проблема сокращения численности нашего народа есть — и задача переломить эту тенденцию является самой важной на ближайшие десятилетия.Идея ликвидации пенсий высказывается от безысходности: вот, давайте предупредим тех, кто родился, например, после 1995-го, что через десять лет прекратим собирать налоги в пенсионный фонд, — и пускай они сами решают, копить ли на пенсию (то есть откладывать сбережения на старость) или рожать детей, которые будут содержать их в старости. А иначе, мол, молодое поколение к многодетности не подтолкнуть.Противники того, что они называют "принуждением к деторождению", возражают: насильно никого обзаводиться детьми не заставишь, а отмена пенсий вызовет не рост рождаемости, а, наоборот, усугубит кризис семьи — неуверенность в будущем не способствует строительству крепкой ячейки общества. Главный же аргумент против лишения государства функций социального обеспечения в другом: нет уже того уклада жизни, который обеспечивал многодетность. Русские больше не деревенский народ, не живут в своих домах на земле, а маленькие квартирки в мегаполисах больше чем на одного-двух детей не рассчитаны. Надо смириться с тем, что это общемировой тренд: человечество перебралось в большие города, женщины вышли на работу, семья уже совсем не обязательна, так что рождаемость падает везде и всюду.При всей объективности этого "жесткого реализма" в нем есть одна большая неправда. Он исходит из того, что нынешние процессы и тенденции развития человечества — как в целом, так и России в частности — предопределены и неизменны. А это не так: достаточно посмотреть, как наши предки сто или двести лет назад прогнозировали будущее и что потом получилось. Конечно, кризис самих основ бытия — общины, рода, семьи, роли мужчины и женщины (их упрощенно называют традиционными ценностями, хотя нетрадиционные ценностями являться не могут по определению) — является масштабнейшим вызовом всему человечеству и каждому народу в отдельности. Но нас интересует в первую очередь наш народ — потому что каждый народ должен сам спасать себя, свою страну, свою цивилизацию. Сохрани, спаси свой народ — и тогда уже спасется и мир в целом.Так может ли российский народ снова стать многодетным? Конечно, и это не пустозвонный оптимизм. Для этого необходимо привести его жизнеустройство в соответствие с его настоящими ценностями, а к ним по-прежнему относятся и семья, и многодетность. И для этого не нужна реставрация феодализма и крепостничества, как тупо шутят наши либералы, — необходимо просто (хотя это и совсем не просто) выстроить соответствующую социально-экономическую модель, которой будет соответствовать и морально-идеологическая атмосфера в обществе.Плодиться и размножаться невозможно заставить только материальными или только идеологическими, религиозными стимулами — должно быть органичное сочетание одних и других. Конечно, если бы завтра большая часть нашего народа стала истинно верующими, рождаемость кратно выросла бы. Конечно, если бы завтра всем новобрачным выделяли большую квартиру или хороший дом, детей стало бы заметно больше. Но ни того ни другого по мановению волшебной палочки не произойдет: нужен долгий и упорный труд на этом пути. А поднимать рождаемость нужно уже сейчас, иначе просто не сохранимся как народ и государство.Что можно сделать для этого? Изменить не только экономическую модель, но и саму атмосферу в обществе — перестроив его в семейноцентричное. Многодетность невозможна в обществе бездумного "равноправия полов". Мужчины и женщины, конечно, равны в смысле гражданских и человеческих прав, но у них разное предназначение. Именно поэтому материнство должно рассматриваться как полноценная работа — и если в идеале зарплаты одного работника должно хватать на содержание семьи с несколькими детьми, то в нашей ситуации матери, воспитывающие детей, должны получать выплаты от государства: те, кто растит троих, могут рассчитывать на среднюю зарплату по региону. В сочетании с льготными ипотечными кредитами (которые будут полностью списываться после рождения третьего ребенка), с поддержкой тенденции на переселение в пригороды и маленькие города (потому что большинство по-прежнему хочет жить в своем доме — и многодетность там гораздо естественней, чем в квартире мегаполиса) все эти меры изменят отношение к семье и детям.Кстати, тот же Константин Малофеев как один из инициаторов идеи об отмене пенсий поддерживает перечисленные выше меры — например, выплату зарплат матерям. То есть никаких людоедов и эксплуататоров среди сторонников "многодетности через отмену пенсий" нет — просто они от отчаяния пытаются достучаться до людей и государства подобными эпатажными идеями. На самом деле, все мы едины в одном: мы обязаны найти ответ на вызов, остановить вымирание, сделать так, чтобы нас становилось больше. Бог и предки оставили нам крупнейшую страну в мире, и мы должны передать ее будущим поколениям. Не говоря уже о том, чтобы сделать так, чтобы они вообще были.

https://ria.ru/20250515/vtsiomy-2017151307.html

https://ria.ru/20250409/rozhdaemost-2010189186.html

https://ria.ru/20250517/rpts-2017580026.html

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аналитика, россия, константин малофеев