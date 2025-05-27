https://ria.ru/20250527/delo-2019324521.html
На экс-советника главы Дзержинска завели уголовное дело
На экс-советника главы Дзержинска завели уголовное дело - РИА Новости, 27.05.2025
На экс-советника главы Дзержинска завели уголовное дело
Дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили на одного из бывших советников главы администрации города Дзержинска и директора муниципального... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:45:00+03:00
2025-05-27T13:45:00+03:00
2025-05-27T13:45:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили на одного из бывших советников главы администрации города Дзержинска и директора муниципального учреждения по перевозке пассажиров, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по Нижегородской области. По версии следствия, в 2021 году бывший сотрудник администрации и руководитель муниципального учреждения, в нарушение законодательства о закупках и зная о тяжелом финансовом положении организации, организовали за счет её средств возведение металлической конструкции в интересах третьих лиц. В результате муниципальному учреждению причинен имущественный вред на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. На основании материалов УФСБ России по региону возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250523/kamchatka-2018604894.html
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дзержинск (донецкая область), россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), общество
Дзержинск (Донецкая область), Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
На экс-советника главы Дзержинска завели уголовное дело
Дело о злоупотреблении полномочиями возбудили на экс-советника главы Дзержинска