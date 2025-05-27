https://ria.ru/20250527/delo-2019324521.html

На экс-советника главы Дзержинска завели уголовное дело

На экс-советника главы Дзержинска завели уголовное дело - РИА Новости, 27.05.2025

На экс-советника главы Дзержинска завели уголовное дело

Дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили на одного из бывших советников главы администрации города Дзержинска и директора муниципального... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:45:00+03:00

2025-05-27T13:45:00+03:00

2025-05-27T13:45:00+03:00

дзержинск (донецкая область)

россия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили на одного из бывших советников главы администрации города Дзержинска и директора муниципального учреждения по перевозке пассажиров, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по Нижегородской области. По версии следствия, в 2021 году бывший сотрудник администрации и руководитель муниципального учреждения, в нарушение законодательства о закупках и зная о тяжелом финансовом положении организации, организовали за счет её средств возведение металлической конструкции в интересах третьих лиц. В результате муниципальному учреждению причинен имущественный вред на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. На основании материалов УФСБ России по региону возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250523/kamchatka-2018604894.html

дзержинск (донецкая область)

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дзержинск (донецкая область), россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), общество