В Чувашии завели дело о краже у погибшего участника СВО
Дело о краже более 6 млн руб у погибшего участника СВО возбудили в Чувашии
Полицейская машина. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Уголовное дело о краже более 6 миллионов рублей с банковской карты погибшего участника специальной военной операции возбудили на жителя Чувашии, купившего на деньги бойца катер и стройматериалы, сообщает прокуратура региона.
В прокуратуру Ядринского района обратилась мать погибшего участника СВО с просьбой разобраться с пропажей денег с его банковской карты, о которой стало известно в ходе оформления наследства.
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Прокурорской проверкой установлено, что банковская карта участника СВО находилась на временном хранении у местного жителя. Узнав о его гибели, он скрыл это от членов семьи погибшего и в период с сентября по декабрь 2024 года снял с его банковского счета более 6 миллионов рублей.
"Полученными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, в том числе приобрел катер, погасил имеющиеся кредиты, закупил строительные материалы для ремонта собственного дома", - говорится в сообщении.
По материалам прокурорской проверки УФСБ России по Чувашии возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Расследование дела находится на контроле прокуратуры.
"После возбуждения уголовного дела подозреваемый в полном объеме возместил материальный ущерб, причиненный матери погибшего бойца", - подчеркивается в сообщении.
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