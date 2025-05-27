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В Чувашии завели дело о краже у погибшего участника СВО

В Чувашии завели дело о краже у погибшего участника СВО - РИА Новости, 27.05.2025

В Чувашии завели дело о краже у погибшего участника СВО

Уголовное дело о краже более 6 миллионов рублей с банковской карты погибшего участника специальной военной операции возбудили на жителя Чувашии, купившего на... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:39:00+03:00

2025-05-27T13:39:00+03:00

2025-05-27T13:39:00+03:00

происшествия

россия

ядринский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Уголовное дело о краже более 6 миллионов рублей с банковской карты погибшего участника специальной военной операции возбудили на жителя Чувашии, купившего на деньги бойца катер и стройматериалы, сообщает прокуратура региона. В прокуратуру Ядринского района обратилась мать погибшего участника СВО с просьбой разобраться с пропажей денег с его банковской карты, о которой стало известно в ходе оформления наследства. Прокурорской проверкой установлено, что банковская карта участника СВО находилась на временном хранении у местного жителя. Узнав о его гибели, он скрыл это от членов семьи погибшего и в период с сентября по декабрь 2024 года снял с его банковского счета более 6 миллионов рублей. "Полученными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, в том числе приобрел катер, погасил имеющиеся кредиты, закупил строительные материалы для ремонта собственного дома", - говорится в сообщении. По материалам прокурорской проверки УФСБ России по Чувашии возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Расследование дела находится на контроле прокуратуры. "После возбуждения уголовного дела подозреваемый в полном объеме возместил материальный ущерб, причиненный матери погибшего бойца", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241011/primore-1977511010.html

https://ria.ru/20240906/krazha-1971108221.html

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происшествия, россия, ядринский район