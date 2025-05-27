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Глава АСИ сообщила о росте интереса к АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025
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17:22 27.05.2025 (обновлено: 17:27 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/chupsheva-2019393136.html
Глава АСИ сообщила о росте интереса к АНО "Россия — страна возможностей"
Глава АСИ сообщила о росте интереса к АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025
Глава АСИ сообщила о росте интереса к АНО "Россия — страна возможностей"
Глава агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева доложила президенту России Владимиру Путину о повышенном интересе россиян к платформе "Россия –... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:22:00+03:00
2025-05-27T17:27:00+03:00
технологии
россия
светлана чупшева
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева доложила президенту России Владимиру Путину о повышенном интересе россиян к платформе "Россия – страна возможностей". По ее словам, АСИ помогает участникам платформы "Россия – страна возможностей" реализовывать их проекты и инициативы. "Видим, что (вырос - ред.) интерес жителей нашей страны участвовать в таких проектах и предлагать свои идеи по развитию территории, по развитию страны. В рейтинге качества жизни, Владимир Владимирович, тоже видим увеличение возможностей, которые фиксируют социальные опросы, социология и по участию в таких проектах развития и по возможности профессионального роста", - сказала Чупшева во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".
https://ria.ru/20250527/putin-2019364586.html
https://ria.ru/20250527/putin-2019355203.html
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технологии, россия, светлана чупшева, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Технологии, Россия, Светлана Чупшева, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Глава АСИ сообщила о росте интереса к АНО "Россия — страна возможностей"

Чупшева доложила Путину о росте интереса к АНО "Россия — страна возможностей"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета "Россия – страна возможностей". 27 мая 2025
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета Россия – страна возможностей. 27 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета "Россия – страна возможностей". 27 мая 2025
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева доложила президенту России Владимиру Путину о повышенном интересе россиян к платформе "Россия – страна возможностей".
По ее словам, АСИ помогает участникам платформы "Россия – страна возможностей" реализовывать их проекты и инициативы.
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"Видим, что (вырос - ред.) интерес жителей нашей страны участвовать в таких проектах и предлагать свои идеи по развитию территории, по развитию страны. В рейтинге качества жизни, Владимир Владимирович, тоже видим увеличение возможностей, которые фиксируют социальные опросы, социология и по участию в таких проектах развития и по возможности профессионального роста", - сказала Чупшева во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".
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ТехнологииРоссияСветлана ЧупшеваВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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