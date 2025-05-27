https://ria.ru/20250527/chupsheva-2019393136.html

Глава АСИ сообщила о росте интереса к АНО "Россия — страна возможностей"

Глава АСИ сообщила о росте интереса к АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025

Глава АСИ сообщила о росте интереса к АНО "Россия — страна возможностей"

Глава агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева доложила президенту России Владимиру Путину о повышенном интересе россиян к платформе "Россия –... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:22:00+03:00

2025-05-27T17:22:00+03:00

2025-05-27T17:27:00+03:00

технологии

россия

светлана чупшева

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019395618_0:0:2725:1533_1920x0_80_0_0_928bf4e91d579a7942aaa59761455991.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева доложила президенту России Владимиру Путину о повышенном интересе россиян к платформе "Россия – страна возможностей". По ее словам, АСИ помогает участникам платформы "Россия – страна возможностей" реализовывать их проекты и инициативы. "Видим, что (вырос - ред.) интерес жителей нашей страны участвовать в таких проектах и предлагать свои идеи по развитию территории, по развитию страны. В рейтинге качества жизни, Владимир Владимирович, тоже видим увеличение возможностей, которые фиксируют социальные опросы, социология и по участию в таких проектах развития и по возможности профессионального роста", - сказала Чупшева во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".

https://ria.ru/20250527/putin-2019364586.html

https://ria.ru/20250527/putin-2019355203.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, светлана чупшева, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)