Глава АСИ сообщила о росте интереса к АНО "Россия — страна возможностей"
Чупшева доложила Путину о росте интереса к АНО "Россия — страна возможностей"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета "Россия – страна возможностей". 27 мая 2025
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета "Россия – страна возможностей". 27 мая 2025
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева доложила президенту России Владимиру Путину о повышенном интересе россиян к платформе "Россия – страна возможностей".
По ее словам, АСИ помогает участникам платформы "Россия – страна возможностей" реализовывать их проекты и инициативы.
"Видим, что (вырос - ред.) интерес жителей нашей страны участвовать в таких проектах и предлагать свои идеи по развитию территории, по развитию страны. В рейтинге качества жизни, Владимир Владимирович, тоже видим увеличение возможностей, которые фиксируют социальные опросы, социология и по участию в таких проектах развития и по возможности профессионального роста", - сказала Чупшева во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".