Что стало с актером Андреем Чадовым?
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Андрей Чадов на церемонии закрытия 36-го Московского Международного Кинофестиваля в столичном кинотеатре "Россия"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Знаменитый российский актер Андрей Чадов, звезда фильмов "Русское", "Живой", "Молодой волкодав", "Тихая застава" и других, последнее время не так часто появляется на экранах. В детстве бывший очень близким человеком со своим братом, с возрастом стал с ним конкурировать — как за роли, так и за девушек.
О том, как сейчас живет актер - в материале РИА Новости.
Чудом не погиб в море
Андрею Чадову было шесть, а его брату Леше пять лет, когда их отец погиб в результате несчастного случая на стройке, на него упала бетонная плита.
Маме, инженеру по специальности, приходилось тяжело, ведь все заботы о мальчишках легли на ее плечи, и ей приходилось браться за любую работу.
Жила семья небогато, в знаменитом в 90-х криминальными разборками Солнцеве. От кривой дорожки братьев спасло увлечение театром, все свободное время Чадовы проводили в театральной студии.
Актер Андрей Чадов
В возрасте двенадцати лет Андрей вместе с братом, насмотревшись видеоклипов Майкла Джексона, стал заниматься в Солнцеве в детском танцевальном кружке. Учась в театральной студии, Андрей получил среднее специальное хореографическое образование. После окончания школы год работал преподавателем в детском театральном кружке.
В 16-летнем возрасте Андрей Чадов чуть не утонул в Евпатории, лодку с ним и другими ребятами отнесло в море, три часа, в течение которых лодку швыряло по волнам, Андрей, по его признанию, уже никогда не забудет.
Андрей и Алексей Чадовы на рыбалке
Первая популярность после рекламы шоколадного батончика
В 1998 году Андрей в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, однако, проучившись там один год, перевёлся в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, сразу же на второй курс, где стал однокурсником своего младшего брата Алексея, который они оба благополучно закончили в 2003 году.
Любопытно, что первая популярность к старшему брату пришла не благодаря кино или театру, а после того, как он в конце 1990-х гг. снялся в рекламе шоколадного батончика.
В кино Андрей дебютировал на втором курсе: в эпизоде мелодрамы Ивана Соловова "Лавина", а вот уже следующая же роль оказалась главной — за воплощение образа юного поэта в картине "Русское" Чадов получил приз фестиваля "Московская премьера". С тех пор актер часто появлялся и в кино, и в сериалах.
© Cinemafour (2004)Андрей Чадов в кадре сериала "Русское"
© Cinemafour (2004)
Андрей Чадов в кадре сериала "Русское"
Отбил девушку у Панина*
Первой любовью Чадова называют Надежду Дорошину, знакомую с актером со школы, но когда Андрея поглотила актерская жизнь, отношения распались. А на заре нулевых артист нежданно-негаданно попал в любовный треугольник: он встречался с Любовью Зайцевой, но Алексей Панин* уверял, что с ним девушка крутила роман тоже.
Сама Любовь тогда сказала журналистам, что с Алексеем Паниным* ее не связывало ничего, кроме дружбы. После чего Панин* сделал еще более шокирующее признание, что девушка встречалась и с младшим братом Чадова Алексеем.
Актер Алексей Панин*
Кто в этой истории слукавил, неясно, однако в жизни братьев действительно однажды возникла ситуация, когда они полюбили одну девушку.
Из-за соперничества родственники не разговаривали почти два года. "Если бы была возможность всё вернуть, я бы такого не делал по отношению к брату. Я очень сильно об этом жалею", — рассказал Андрей в программе "Судьба человека" на канале "Россия 1".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Любовь Зайцева на вечеринке White Party журнала The Hollywood Reporter в рамках 37-го Московского Международного кинофестиваля
Актриса Любовь Зайцева на вечеринке White Party журнала The Hollywood Reporter в рамках 37-го Московского Международного кинофестиваля
Роман со Светиковой
В середине нулевых вовсю обсуждался роман Андрея со Светой Светиковой. Казалось, что артисты счастливы, но на самом деле отношения были сложными и слегка токсичными. Светикова едва могла подстроиться под график жизни Чадова и чувствовала, что так погружена в чувства к нему, что забыла о собственной карьере.
Вместе пара прожила пять лет, но затем отношения закончились, молодые люди расстались.
Позже СМИ приписывали Чадову роман то с одной, то с другой девушкой, пока всех в 2022 году не ошарашила новость, что актер тайно женился.
Тайная свадьба
Актер решил связать свою судьбу с артисткой Анастасия Виноградова, с которой он встречался продолжительное время. Церемония была очень скромной, на ней присутствовали только родственники и близкие друзья.
"Мы ничего не строим. Вот хорошо и всё. Я поэтому и женился. Нет никаких специальных каких-то способов существования. Нам просто хорошо вместе", — рассказывал в интервью Чадов.
Также он подчеркивал, что нашел в Виноградовой все качества, которые, по его мнению, важны для создания крепкой семьи. По его словам, жена ему "и сват, и брат, и любовница".
Актер также признался, что в будущем очень хотел бы завести ребенка и пара "работает над этим".
Сейчас Чадов старший большую часть времени отдает игре в театре. Вместе с этим актер признался, что скучает по кино, и надеется на появление интересных проектов в будущем.
Актер Андрей Чадов
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.