https://ria.ru/20250527/chadov-2019377666.html

Что стало с актером Андреем Чадовым?

Что стало с актером Андреем Чадовым? - РИА Новости, 27.05.2025

Что стало с актером Андреем Чадовым?

Знаменитый российский актер Андрей Чадов, звезда фильмов "Русское", "Живой", "Молодой волкодав", "Тихая застава" и других, последнее время не так часто... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T19:14:00+03:00

2025-05-27T19:14:00+03:00

2025-05-27T19:14:00+03:00

шоубиз

евпатория

андрей чадов

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Знаменитый российский актер Андрей Чадов, звезда фильмов "Русское", "Живой", "Молодой волкодав", "Тихая застава" и других, последнее время не так часто появляется на экранах. В детстве бывший очень близким человеком со своим братом, с возрастом стал с ним конкурировать — как за роли, так и за девушек.О том, как сейчас живет актер - в материале РИА Новости.Чудом не погиб в мореАндрею Чадову было шесть, а его брату Леше пять лет, когда их отец погиб в результате несчастного случая на стройке, на него упала бетонная плита.Маме, инженеру по специальности, приходилось тяжело, ведь все заботы о мальчишках легли на ее плечи, и ей приходилось браться за любую работу.Жила семья небогато, в знаменитом в 90-х криминальными разборками Солнцеве. От кривой дорожки братьев спасло увлечение театром, все свободное время Чадовы проводили в театральной студии.В возрасте двенадцати лет Андрей вместе с братом, насмотревшись видеоклипов Майкла Джексона, стал заниматься в Солнцеве в детском танцевальном кружке. Учась в театральной студии, Андрей получил среднее специальное хореографическое образование. После окончания школы год работал преподавателем в детском театральном кружке.В 16-летнем возрасте Андрей Чадов чуть не утонул в Евпатории, лодку с ним и другими ребятами отнесло в море, три часа, в течение которых лодку швыряло по волнам, Андрей, по его признанию, уже никогда не забудет.Первая популярность после рекламы шоколадного батончикаВ 1998 году Андрей в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, однако, проучившись там один год, перевёлся в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, сразу же на второй курс, где стал однокурсником своего младшего брата Алексея, который они оба благополучно закончили в 2003 году.Любопытно, что первая популярность к старшему брату пришла не благодаря кино или театру, а после того, как он в конце 1990-х гг. снялся в рекламе шоколадного батончика.В кино Андрей дебютировал на втором курсе: в эпизоде мелодрамы Ивана Соловова "Лавина", а вот уже следующая же роль оказалась главной — за воплощение образа юного поэта в картине "Русское" Чадов получил приз фестиваля "Московская премьера". С тех пор актер часто появлялся и в кино, и в сериалах.Отбил девушку у Панина*Первой любовью Чадова называют Надежду Дорошину, знакомую с актером со школы, но когда Андрея поглотила актерская жизнь, отношения распались. А на заре нулевых артист нежданно-негаданно попал в любовный треугольник: он встречался с Любовью Зайцевой, но Алексей Панин* уверял, что с ним девушка крутила роман тоже.Сама Любовь тогда сказала журналистам, что с Алексеем Паниным* ее не связывало ничего, кроме дружбы. После чего Панин* сделал еще более шокирующее признание, что девушка встречалась и с младшим братом Чадова Алексеем.Кто в этой истории слукавил, неясно, однако в жизни братьев действительно однажды возникла ситуация, когда они полюбили одну девушку.Из-за соперничества родственники не разговаривали почти два года. "Если бы была возможность всё вернуть, я бы такого не делал по отношению к брату. Я очень сильно об этом жалею", — рассказал Андрей в программе "Судьба человека" на канале "Россия 1".Роман со СветиковойВ середине нулевых вовсю обсуждался роман Андрея со Светой Светиковой. Казалось, что артисты счастливы, но на самом деле отношения были сложными и слегка токсичными. Светикова едва могла подстроиться под график жизни Чадова и чувствовала, что так погружена в чувства к нему, что забыла о собственной карьере.Вместе пара прожила пять лет, но затем отношения закончились, молодые люди расстались.Позже СМИ приписывали Чадову роман то с одной, то с другой девушкой, пока всех в 2022 году не ошарашила новость, что актер тайно женился.Тайная свадьбаАктер решил связать свою судьбу с артисткой Анастасия Виноградова, с которой он встречался продолжительное время. Церемония была очень скромной, на ней присутствовали только родственники и близкие друзья."Мы ничего не строим. Вот хорошо и всё. Я поэтому и женился. Нет никаких специальных каких-то способов существования. Нам просто хорошо вместе", — рассказывал в интервью Чадов.Также он подчеркивал, что нашел в Виноградовой все качества, которые, по его мнению, важны для создания крепкой семьи. По его словам, жена ему "и сват, и брат, и любовница".Актер также признался, что в будущем очень хотел бы завести ребенка и пара "работает над этим".Сейчас Чадов старший большую часть времени отдает игре в театре. Вместе с этим актер признался, что скучает по кино, и надеется на появление интересных проектов в будущем.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евпатория, андрей чадов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)