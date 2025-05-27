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При атаке беспилотников ВСУ в Муроме получили повреждения здания в промзоне
При атаке беспилотников ВСУ в Муроме получили повреждения здания в промзоне - РИА Новости, 27.05.2025
При атаке беспилотников ВСУ в Муроме получили повреждения здания в промзоне
В результате атаки БПЛА в Муроме Владимирской области повреждения получили остекление и дверные проемы трех зданий в промзоне, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T08:42:00+03:00
2025-05-27T08:42:00+03:00
2025-05-27T08:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
муром
владимирская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РЯЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. В результате атаки БПЛА в Муроме Владимирской области повреждения получили остекление и дверные проемы трех зданий в промзоне, сообщил губернатор Александр Авдеев. Как сообщало Минобороны РФ, в период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе семь - над территорией Владимирской области. "Силами ПВО в Муроме подавлено несколько беспилотников. На месте работают оперативные службы… В результате атаки БПЛА пострадавших нет, повреждены остекление и дверные проёмы трёх зданий в промзоне. Подразделением МЧС ликвидировано незначительное возгорание растительности", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
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муром, владимирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Муром, Владимирская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При атаке беспилотников ВСУ в Муроме получили повреждения здания в промзоне
При атаке беспилотников ВСУ в Муроме получили повреждения три здания в промзоне