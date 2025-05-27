https://ria.ru/20250527/bloger-2019397226.html

Блогер, потерявший зрение, выразил сожаление, что не смог увидеть Путина

Блогер, потерявший зрение, выразил сожаление, что не смог увидеть Путина - РИА Новости, 27.05.2025

Блогер, потерявший зрение, выразил сожаление, что не смог увидеть Путина

Победитель национальной премии "Россия - страна возможностей" Иван Ерхов, который в 25 лет полностью потерял зрение из-за офтальмологического заболевания, на... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:29:00+03:00

2025-05-27T17:29:00+03:00

2025-05-27T17:29:00+03:00

россия

владимир путин

общество

зрение

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Победитель национальной премии "Россия - страна возможностей" Иван Ерхов, который в 25 лет полностью потерял зрение из-за офтальмологического заболевания, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил сожаление, что из-за инвалидности не может увидеть главу государства. "Для меня большая честь сейчас находиться здесь, я с большим уважением отношусь к вам, к тому, что вы делаете. И всегда мечтал встретиться, пообщаться. К сожалению, я вас не вижу, но я бы очень хотел пожать вашу руку. С гордостью служу России", - сказал Ерхов президенту в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Путин, в свою очередь, назвал своей командой всех людей: и с ограниченными возможностями, и без них. "У каждого может и должно быть свое место в этой команде. Учитывая эти возможности, мы будем добиваться успехов", - заключил глава государства. Глава государства также пообещал пожать руку Ерохову после мероприятия.

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россия, владимир путин, общество, зрение, здоровье - общество