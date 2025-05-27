Рейтинг@Mail.ru
Трэвел-блогер бабушка Женя рассказала Путину, как вдохновила подписчиков - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 27.05.2025 (обновлено: 18:37 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/bloger-2019388586.html
Трэвел-блогер бабушка Женя рассказала Путину, как вдохновила подписчиков
Трэвел-блогер бабушка Женя рассказала Путину, как вдохновила подписчиков - РИА Новости, 27.05.2025
Трэвел-блогер бабушка Женя рассказала Путину, как вдохновила подписчиков
Старейший трэвел-блогер России Евгения Семенова (бабушка Женя) рассказала президенту России Владимиру Путину, что вдохновила россиян на путешествия. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:14:00+03:00
2025-05-27T18:37:00+03:00
общество
россия
владимир путин
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019420587_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_87566c52d60f37791fa0a49f751c6f5c.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Старейший трэвел-блогер России Евгения Семенова (бабушка Женя) рассказала президенту России Владимиру Путину, что вдохновила россиян на путешествия. Бабушка Женя - амбассадор проекта "ТопБЛОГ" из Свердловской области, в своих 93 года она стала самым опытным трэвел-блогером в стране и финалистом первого сезона проекта. "Мне приходят сотни писем, которые мои подписчики пишут о том, что глядя на меня, они тоже поехали путешествовать, им это понравилось. А другие люди говорят, что "мы начали верить в то, что все возможно". Возможно все, когда ты этого хочешь", - сказала Семенова во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".
https://ria.ru/20250527/putin-2019363638.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019420587_242:0:2971:2047_1920x0_80_0_0_407fd2acee4a4cb5b8962def56dbb607.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, туризм
Общество, Россия, Владимир Путин, Туризм
Трэвел-блогер бабушка Женя рассказала Путину, как вдохновила подписчиков

Трэвел-блогер Семенова рассказала Путину, что вдохновила людей на путешествия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФиналист и амбассадор проекта "ТопБЛОГ", пенсионер Евгения Семенова на заседании наблюдательного совета "Россия – страна возможностей". 27 мая 2025
Финалист и амбассадор проекта ТопБЛОГ, пенсионер Евгения Семенова на заседании наблюдательного совета Россия – страна возможностей. 27 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Финалист и амбассадор проекта "ТопБЛОГ", пенсионер Евгения Семенова на заседании наблюдательного совета "Россия – страна возможностей". 27 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Старейший трэвел-блогер России Евгения Семенова (бабушка Женя) рассказала президенту России Владимиру Путину, что вдохновила россиян на путешествия.
Бабушка Женя - амбассадор проекта "ТопБЛОГ" из Свердловской области, в своих 93 года она стала самым опытным трэвел-блогером в стране и финалистом первого сезона проекта.
"Мне приходят сотни писем, которые мои подписчики пишут о том, что глядя на меня, они тоже поехали путешествовать, им это понравилось. А другие люди говорят, что "мы начали верить в то, что все возможно". Возможно все, когда ты этого хочешь", - сказала Семенова во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Путин пообещал пожать руку блогеру, полностью потерявшему зрение
Вчера, 15:55
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала