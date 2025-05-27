Трэвел-блогер бабушка Женя рассказала Путину, как вдохновила подписчиков
Трэвел-блогер Семенова рассказала Путину, что вдохновила людей на путешествия
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФиналист и амбассадор проекта "ТопБЛОГ", пенсионер Евгения Семенова на заседании наблюдательного совета "Россия – страна возможностей". 27 мая 2025
Финалист и амбассадор проекта "ТопБЛОГ", пенсионер Евгения Семенова на заседании наблюдательного совета "Россия – страна возможностей". 27 мая 2025
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Старейший трэвел-блогер России Евгения Семенова (бабушка Женя) рассказала президенту России Владимиру Путину, что вдохновила россиян на путешествия.
Бабушка Женя - амбассадор проекта "ТопБЛОГ" из Свердловской области, в своих 93 года она стала самым опытным трэвел-блогером в стране и финалистом первого сезона проекта.
"Мне приходят сотни писем, которые мои подписчики пишут о том, что глядя на меня, они тоже поехали путешествовать, им это понравилось. А другие люди говорят, что "мы начали верить в то, что все возможно". Возможно все, когда ты этого хочешь", - сказала Семенова во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".