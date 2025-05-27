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Белый дом заявил о намерении накопить максимальный резерв биткоина

Белый дом заявил о намерении накопить максимальный резерв биткоина - РИА Новости, 27.05.2025

Белый дом заявил о намерении накопить максимальный резерв биткоина

Власти США намерены накопить настолько большой резерв биткоина, насколько это возможно, и не станут продавать ни одной его единицы, заявил исполнительный... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T23:38:00+03:00

2025-05-27T23:38:00+03:00

2025-05-27T23:38:00+03:00

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ЛАС-ВЕГАС (США), 27 мая - РИА Новости. Власти США намерены накопить настолько большой резерв биткоина, насколько это возможно, и не станут продавать ни одной его единицы, заявил исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс. "Я всегда говорю журналистам в последнее время (на вопрос - ред.), сколько вы хотите? Опять же, повторюсь здесь сегодня, это очень глупый вопрос. Мы хотим столько, сколько возможно получить… Во-первых, мы хотим накопить больше, и во-вторых, мы не собираемся продавать ни одного биткоина, который у нас может быть в правительстве США, точка", - сказал он на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в стране учреждается стратегический биткоин-резерв, получивший в американских СМИ название "виртуального Форт-Нокса". В его основу легли уже имеющиеся у властей цифровые активы - около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно 16,5 миллиарда долларов. Администрация Трампа подчеркивала, что средства налогоплательщиков не будут расходоваться на дополнительные закупки биткоина.

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технологии, сша, лас-вегас, дональд трамп, в мире