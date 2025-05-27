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Белый дом заявил о намерении накопить максимальный резерв биткоина - РИА Новости, 27.05.2025
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23:38 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/bitkoin-2019449889.html
Белый дом заявил о намерении накопить максимальный резерв биткоина
Белый дом заявил о намерении накопить максимальный резерв биткоина - РИА Новости, 27.05.2025
Белый дом заявил о намерении накопить максимальный резерв биткоина
Власти США намерены накопить настолько большой резерв биткоина, насколько это возможно, и не станут продавать ни одной его единицы, заявил исполнительный... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T23:38:00+03:00
2025-05-27T23:38:00+03:00
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ЛАС-ВЕГАС (США), 27 мая - РИА Новости. Власти США намерены накопить настолько большой резерв биткоина, насколько это возможно, и не станут продавать ни одной его единицы, заявил исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс. "Я всегда говорю журналистам в последнее время (на вопрос - ред.), сколько вы хотите? Опять же, повторюсь здесь сегодня, это очень глупый вопрос. Мы хотим столько, сколько возможно получить… Во-первых, мы хотим накопить больше, и во-вторых, мы не собираемся продавать ни одного биткоина, который у нас может быть в правительстве США, точка", - сказал он на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в стране учреждается стратегический биткоин-резерв, получивший в американских СМИ название "виртуального Форт-Нокса". В его основу легли уже имеющиеся у властей цифровые активы - около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно 16,5 миллиарда долларов. Администрация Трампа подчеркивала, что средства налогоплательщиков не будут расходоваться на дополнительные закупки биткоина.
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технологии, сша, лас-вегас, дональд трамп, в мире
Технологии, США, Лас-Вегас, Дональд Трамп, В мире
Белый дом заявил о намерении накопить максимальный резерв биткоина

Белый дом: США хотят накопить столько биткоинов, сколько смогут

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛАС-ВЕГАС (США), 27 мая - РИА Новости. Власти США намерены накопить настолько большой резерв биткоина, насколько это возможно, и не станут продавать ни одной его единицы, заявил исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс.
"Я всегда говорю журналистам в последнее время (на вопрос - ред.), сколько вы хотите? Опять же, повторюсь здесь сегодня, это очень глупый вопрос. Мы хотим столько, сколько возможно получить… Во-первых, мы хотим накопить больше, и во-вторых, мы не собираемся продавать ни одного биткоина, который у нас может быть в правительстве США, точка", - сказал он на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в стране учреждается стратегический биткоин-резерв, получивший в американских СМИ название "виртуального Форт-Нокса". В его основу легли уже имеющиеся у властей цифровые активы - около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно 16,5 миллиарда долларов. Администрация Трампа подчеркивала, что средства налогоплательщиков не будут расходоваться на дополнительные закупки биткоина.
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