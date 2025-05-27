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FT: Бессент отказался включать слова о нефти из России в коммюнике G7 - РИА Новости, 27.05.2025
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11:15 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/bessent--2019287241.html
FT: Бессент отказался включать слова о нефти из России в коммюнике G7
FT: Бессент отказался включать слова о нефти из России в коммюнике G7 - РИА Новости, 27.05.2025
FT: Бессент отказался включать слова о нефти из России в коммюнике G7
Глава минфина США Скотт Бессент отказался включать слова о снижении потолка цен на российскую нефть в итоговое коммюнике встречи министров финансов и глав... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:15:00+03:00
2025-05-27T11:15:00+03:00
россия
сша
канада
скотт бессент
владимир путин
еврокомиссия
g7
евросоюз
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент отказался включать слова о снижении потолка цен на российскую нефть в итоговое коммюнике встречи министров финансов и глав центробанков G7 в канадском Банфе на прошлой неделе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на троих неназванных чиновников. Агентство Рейтер на прошлой неделе сообщало, что ЕС предложит странам G7 снизить потолок цены на доставляемую по морю нефть из России, скорее всего, до 50 долларов за баррель. Позднее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 уже примерно до 45 долларов. "На встрече министров финансов G7, прошедшей на прошлой неделе в Банфе, председательствующая Канада предложила прямым текстом прописать намерение о снижении потолка цен на (российскую - ред.) нефть в совместном заявлении, ...однако эти слова не были включены по просьбе министра финансов США Скотта Бессента", - говорится в сообщении газеты. В результате, напоминают авторы статьи, в коммюнике по итогам встречи были включены более общие слова об усилении санкций G7 против РФ в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине. При этом отмечается, что за предложение выступили такие европейские страны, как Франция, Германия, Италия и Великобритания. В снижении потолка цен на российскую нефть в рамках новых санкций "предстоит убедить всех 27 членов ЕС, а также их партнеров по G7", пишет газета. По информации Financial Times, Венгрия и Греция, которые ранее не соглашались на включение данной меры в новый пакет антироссийских санкций, "рассматривают это предложение". Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20250526/sanktsii-2019208017.html
https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016783256.html
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россия, сша, канада, скотт бессент, владимир путин, еврокомиссия, g7, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, США, Канада, Скотт Бессент, Владимир Путин, Еврокомиссия, G7, Евросоюз, Санкции в отношении России
FT: Бессент отказался включать слова о нефти из России в коммюнике G7

FT: глава минфина США Бессент отказался включать слова о нефти РФ в коммюнике G7

© AP Photo / Evan VucciСкотт Бессент
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Скотт Бессент. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент отказался включать слова о снижении потолка цен на российскую нефть в итоговое коммюнике встречи министров финансов и глав центробанков G7 в канадском Банфе на прошлой неделе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на троих неназванных чиновников.
Агентство Рейтер на прошлой неделе сообщало, что ЕС предложит странам G7 снизить потолок цены на доставляемую по морю нефть из России, скорее всего, до 50 долларов за баррель. Позднее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 уже примерно до 45 долларов.
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"На встрече министров финансов G7, прошедшей на прошлой неделе в Банфе, председательствующая Канада предложила прямым текстом прописать намерение о снижении потолка цен на (российскую - ред.) нефть в совместном заявлении, ...однако эти слова не были включены по просьбе министра финансов США Скотта Бессента", - говорится в сообщении газеты.
В результате, напоминают авторы статьи, в коммюнике по итогам встречи были включены более общие слова об усилении санкций G7 против РФ в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине.
При этом отмечается, что за предложение выступили такие европейские страны, как Франция, Германия, Италия и Великобритания. В снижении потолка цен на российскую нефть в рамках новых санкций "предстоит убедить всех 27 членов ЕС, а также их партнеров по G7", пишет газета. По информации Financial Times, Венгрия и Греция, которые ранее не соглашались на включение данной меры в новый пакет антироссийских санкций, "рассматривают это предложение".
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Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
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РоссияСШАКанадаСкотт БессентВладимир ПутинЕврокомиссияG7ЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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