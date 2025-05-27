https://ria.ru/20250527/bespilotniki-2019270182.html
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 27.05.2025
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
Оперштаб Ивановской области объявил отбой опасности атаки БПЛА, сообщило правительство региона. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:02:00+03:00
2025-05-27T10:02:00+03:00
2025-05-27T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
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РЯЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Оперштаб Ивановской области объявил отбой опасности атаки БПЛА, сообщило правительство региона. Режим опасности атаки БПЛА оперштаб Ивановской области объявил 25 мая в 21.57 мск, затем он продлевался. "Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - сообщается в Telegram-канале правительства региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Безопасность, Россия
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
Оперштаб Ивановской области объявил отбой опасности атаки БПЛА